Парк «Краснодар» открылся после карантина

Дмитрий Леснов
Парк «Краснодар» открылся после карантина © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру

Запрет гулять в парках и скверах во время карантина в Краснодарском крае действовал более двух месяцев. С 6 июня это требование официально отменили.

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С начала карантина в парке «Краснодар» не прекращали вести сезонные работы и благоустройство новых зон. Юга.ру публиковали репортаж Евгения Таранжина, где на уникальных кадрах пустого парка видны и новые территории. Теперь их могут увидеть своими глазами все горожане. В первые июньские выходные Дмитрий Леснов отправился туда посмотреть, как проводят время краснодарцы на прогулках, за которые теперь не оштрафуют.

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