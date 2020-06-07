Парк «Краснодар» открылся после карантина

Запрет гулять в парках и скверах во время карантина в Краснодарском крае действовал более двух месяцев. С 6 июня это требование официально отменили .

С начала карантина в парке «Краснодар» не прекращали вести сезонные работы и благоустройство новых зон. Юга.ру публиковали репортаж Евгения Таранжина, где на уникальных кадрах пустого парка видны и новые территории. Теперь их могут увидеть своими глазами все горожане. В первые июньские выходные Дмитрий Леснов отправился туда посмотреть, как проводят время краснодарцы на прогулках, за которые теперь не оштрафуют.