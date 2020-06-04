В Сочи зацвели тюльпановое, винное, ландышевое дерево и редкая дикая орхидея
В Сочинском национальном парке в начале июня зацвели редкие растения
Напомним, в марте в Сочи нашли молочай, который находится на грани исчезновения. В мае на курорте зацвело «дерево носовых платков», покрылось нежно-сиреневыми цветами «древо жизни» — павловния войлочная, которая угрожает жизни растениям нацпарка, а также зацвели исчезающие орхидеи, которые маскируются под пчел.
В начале июня в пресс-службе Сочинского национального парка сообщили, что в заповеднике зацвели тюльпановое, винное дерево и ландышевое дерево, а также дикая орхидея.
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Тюльпановое дерево получило свое название из-за схожести его цветов с тюльпанами. Его самый мощный экземпляр в России распустился в сочинском поселке Головинка. По легенде, предположительно в 1840 году это дерево там посадил генерал царской армии Николай Раевский.
Винное дерево, каликант цветущий, образует кувшинообразные плоды величиной до 7 см. Его листья, цветки и кора издают приятный аромат, отдающий вином.
В заповеднике цветет сейчас также идезия многоплодная, известная как «ландышевое» дерево. Такое название она получила из-за сходства запаха цветков с нежным ароматом весеннего цветка.
В парке «Дендрарий» сотрудники заповедника обнаружили еще одно редкое растение — анакампсис пирамидальный из семейства Орхидные. Эту орхидею можно также встретить на Орлиных скалах. Анакамптис включен в Красные книги России и Краснодарского края.