В Сочи нашли молочай, который находится на грани исчезновения

В Сочинском национальном парке в марте нашли редкое растение — молочай миртолистный, который включен в Красную книгу Краснодарского края

Ученые нацпарка нашли молочай на Орлиных скалах Агурского ущелья. В 2017 году это растение включили в Красную книгу с максимальной категорией угрозы исчезновения.

«Молочай миртолистный — один из самых декоративных видов рода, образующий розетку стелющихся или восходящих стеблей с густо расположенными сизыми широкими листьями, до 3 см шириной», — рассказали в пре-службе Сочинского нацпарка.