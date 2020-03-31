В Сочи нашли молочай, который находится на грани исчезновения
В Сочинском национальном парке в марте нашли редкое растение — молочай миртолистный, который включен в Красную книгу Краснодарского края
Ученые нацпарка нашли молочай на Орлиных скалах Агурского ущелья. В 2017 году это растение включили в Красную книгу с максимальной категорией угрозы исчезновения.
«Молочай миртолистный — один из самых декоративных видов рода, образующий розетку стелющихся или восходящих стеблей с густо расположенными сизыми широкими листьями, до 3 см шириной», — рассказали в пре-службе Сочинского нацпарка.
Примечательно, что старые побеги молочая сохраняются до весны, приобретают вишневую окраску, цветут и дают семена. Кроме того, ученые во время исследования нашли и другие редкие растения, в числе которых кирказон Штейпа, асфоделина желтая, подснежник Воронова, хмелеграб обыкновенный и клекачка колхидская.
Напомним, необычно рано, в конце декабря 2019-го, в Сочинском нацпарке появились первоцветы. Местные жители начали продавать ранние цветы, из-за этого они оказались под угрозой уничтожения. В январе на курорте из-за аномально теплой погоды зацвела мимоза, а потом эвкалипт перепутал зиму с весной и зацвел раньше срока.
Как писали Юга.ру, в марте в Сочинском нацпарке начался сезон цветения сакур.