Сакуры начали цвести в сочинском «Дендрарии»

Краснодарский край

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В марте в Сочинском нацпарке начался сезон цветения сакур

Обычно сакуры начинают цвести в начале апреля, но из-за теплой погоды первые цветки распустились еще 10 марта. Ко дню весеннего равноденствия — 21 марта, туристы смогут сделать первые фотографии на фоне расцветающей сакуры. 

На дереве японской вишни есть много соцветий нежного цвета. Сакура — собирательное название нескольких видов подсемейства сливовые; зачастую обозначает вишню мелкопильчатую. Многие виды, называемые «сакурой», используются в культуре только как декоративные растения и либо не плодоносят вообще, либо дают мелкий и несъедобный плод, сообщили в пресс-службе Сочинского нацпарка.

Осыпающийся цветок сакуры слишком скоро уходит: поэтому цветущая сакура символизирует бренность жизни и переменчивость бытия. Самураи считали дерево символом стойкости и чистоты, они часто оставляли на стволах иероглифы, в которых восхваляли солнце, природу и богов. Кроме того, с древних времен многие поэты сочиняли свои стихотворения под этим деревом — считалось, что все люди, стоявшие под ветвями сакуры, покрывались божественной аурой.

Высота растения зависит от его возраста, но обычно составляет около восьми метров. Лепестки сакуры могут быть разного цвета: часто встречается белая сакура и розовая, но также существуют деревья красного, малинового, желтого, зеленого и пестрых тонов.

Когда цветок полностью раскрывается, он остается таким около недели. Время цветения зависит от погоды и температуры — чем холоднее, тем дольше цветки не опадут. В парке «Дендрарий» растут семь видов и 22 сортов сакур. 

Напомним, необычно рано, в конце декабря 2019-го в Сочинском нацпарке появились первоцветы. Местные жители начали продавать ранние цветы, из-за этого они оказались под угрозой уничтожения. В январе на курорте из-за аномально теплой погоды зацвела мимоза, а потом эвкалипт перепутал зиму с весной и зацвел раньше срока.

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