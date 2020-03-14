Сакуры начали цвести в сочинском «Дендрарии»

На дереве японской вишни есть много соцветий нежного цвета. Сакура — собирательное название нескольких видов подсемейства сливовые; зачастую обозначает вишню мелкопильчатую. Многие виды, называемые «сакурой», используются в культуре только как декоративные растения и либо не плодоносят вообще, либо дают мелкий и несъедобный плод, сообщили в пресс-службе Сочинского нацпарка.

Обычно сакуры начинают цвести в начале апреля, но из-за теплой погоды первые цветки распустились еще 10 марта. Ко дню весеннего равноденствия — 21 марта, туристы смогут сделать первые фотографии на фоне расцветающей сакуры.

Осыпающийся цветок сакуры слишком скоро уходит: поэтому цветущая сакура символизирует бренность жизни и переменчивость бытия. Самураи считали дерево символом стойкости и чистоты, они часто оставляли на стволах иероглифы, в которых восхваляли солнце, природу и богов. Кроме того, с древних времен многие поэты сочиняли свои стихотворения под этим деревом — считалось, что все люди, стоявшие под ветвями сакуры, покрывались божественной аурой.

Высота растения зависит от его возраста, но обычно составляет около восьми метров. Лепестки сакуры могут быть разного цвета: часто встречается белая сакура и розовая, но также существуют деревья красного, малинового, желтого, зеленого и пестрых тонов.

Когда цветок полностью раскрывается, он остается таким около недели. Время цветения зависит от погоды и температуры — чем холоднее, тем дольше цветки не опадут. В парке «Дендрарий» растут семь видов и 22 сортов сакур.