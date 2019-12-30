Первоцветы Сочинского нацпарка оказались под угрозой из-за безжалостного сбора

В Сочинском нацпарке обеспокоены тем, что предприимчивые граждане делают бизнес на первоцветах, нанося непоправимый вред флоре

Из-за теплой погоды в парке начали активно цвести первоцветы. В нацпарке сравнили это со сказкой про двенадцать месяцев, когда цветы расцвели под Новый год. В конце декабря леса парка украсили подснежники, цикламены, зимовники и другие растения, занесенные в Красные книги различного уровня.

Специалисты нацпарка подчеркнули, что из-за того, что люди безжалостно рвут редкие растения на продажу, страдает флора.

Например, подснежник ризенский находится на грани исчезновения в связи с интенсивным сбором на букеты. Еще одним редким первоцветом является зимовник кавказский. В Сочинском нацпарке еще остались места, где можно встретить зимовник. Но он имеет тенденцию к сокращению численности и ареала также в связи со сбором на букеты и выкопки корневищ.

Специалисты национального парка напомнили, что сбор занесенных в Красные книги растений, в том числе первоцветов, строго запрещает природоохранное законодательство.

За каждый цветок, сорванный на территории Сочинского нацпарка, придется заплатить 450 рублей. Отягчающими обстоятельствами могут стать продажа, покупка и пересылка растений. В этом случае цифры могут увеличиться.

Как писали Юга.ру, в декабре в Сочи созрели плоды на «зубном» дереве, которые могут заменить перец. А в ноябре — «мыльные орехи», которые заменяют гель для душа и стиральный порошок.