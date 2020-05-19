В Сочи зацвело «древо жизни», которое угрожает экосистемам Национального парка

Краснодарский край

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В Сочинском национальном парке в середине мая зацвело «древо жизни»

В лесах Сочи распустилась нежно-сиреневыми облаками павловния войлочная. Растение родом из Японии, там его называют «древом жизни» и считают священным. Согласно легенде, среди ветвей павлонии селится мифическая птица Счастья (Хоо). В первые пять лет жизни павловния растет очень быстро, перегоняя по интенсивности тополь и эвкалипт, ее листья могут достигать 70 см в диаметре.

Однако, в Сочи «древо жизни» представляет угрозу для местной экосистемы.

«Павловния войлочная активно проникает по горным рекам Кавказа в лесные массивы, не затронутые деятельностью человека, что представляет угрозу для аборигенных экосистем Сочинского национального парка», — сообщили в пресс-службе Сочинского национального парка.

В пресс-службе парка рассказали, что в ближайшее время начнут работы по регулированию численности павловнии, однако уникальность этого растения в том, что после каждой вырубки дерево регенерирует, а продолжительность жизни корня составляет от 70 до 100 лет.

В марте Юга.ру писали о том, что в Сочи нашли молочай, который находится на грани исчезновения. А в мае в сочинском парке зацвело «дерево носовых платков»

Заповедники Парки Растениеводство Сочи

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