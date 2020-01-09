В Сочи из-за аномально теплой погоды в январе зацвела мимоза
В Имеретинской низменности на 1,5 месяца раньше срока распустилась мимоза
Пользователи соцсетей выкладывают фото, восхищаясь «рождественской» мимозой. Она считается символом 8 Марта и обычно распускается на курорте не раньше второй половины февраля.
О причинах раннего цветения порталу Юга.ру рассказал председатель Сочинского городского отделения Русского географического общества (РГО) кандидат сельскохозяйственных наук Феликс Иваненко.
«Она пока распустилась в наиболее теплом месте в Сочи — Имеретинской низменности. Цветение мимозы вызвали необыкновенно высокие для начала января температуры воздуха. Прошлый год в Сочи был практически безморозным, а нынешняя зима бьет рекорды по теплу. Конечно, это не типично, а аномально», — объяснил он.
Председатель отделения РГО обратил внимание, что рекордно высокие температуры также стали причиной преждевременного цветения подснежников и других первоцветов, которые обычно распускаются в конце января.
«Я даже видел уже колокольчик цветущий — апрельский цветок. Но это, конечно, не массовое цветение, а отдельные экземпляры», — поделился Иваненко.
По его словам, мимоза не в первый раз зацвела в Сочи в середине зимы: такие случаи были в ХХ веке, но крайне редко. Однако портал Юга.ру помнит, что в январе 2011 года на курорте тоже цвела мимоза.
Как писали Юга.ру, из-за теплой погоды в конце декабря в Сочинском нацпарке появились первоцветы. Местные жители начали продавать ранние цветы, из-за этого они оказались под угрозой уничтожения.
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