В Сочи эвкалипт перепутал зиму с весной и зацвел раньше срока

В сочинском «Дендрарии» в январе зацвел эвкалипт на два месяца раньше срока

Сочинский эвкалипт уже зацвел, как это обычно бывает в марте-апреле. Кроме того, раньше распустились и весенние цветы: камелия японская, азалия заостренная и другие. По мнению специалистов Сочинского национального парка, раннее цветение не угрожает жизнедеятельности растений.

«Действительно, климатологи отмечают, что с 2000 года наблюдается теплый период. Чтобы говорить об изменениях климатических показателей, необходимо анализировать продолжительный многолетний период», — отметила ведущий научный сотрудник Сочинского нацпарка Галина Солтани.

По ее словам, среднесуточная температура зимнего периода в районе Сочи обычно не превышает 10 °С, как и в текущем году. Поэтому зиму можно считать в пределах климатической нормы. Поскольку сейчас на курорте нет отрицательных температур, некоторые весенние растения начали цвести. Это нормальная реакция растений на погодные условия, и никак не на изменение климата. Такое раннее цветение в теплые годы отмечалось специалистами нацпарка неоднократно, как и более позднее — в холодные годы.

Как писали Юга.ру, в Сочи из-за аномально теплой погоды в январе зацвела мимоза. Необычно рано, в конце декабря в Сочинском нацпарке появились первоцветы. Местные жители начали продавать ранние цветы, из-за этого они оказались под угрозой уничтожения.