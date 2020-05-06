В Сочи зацвело «дерево носовых платков»

Краснодарский край

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В сочинском парке «Южные культуры» в начале мая распустилась давидия. Ее называют деревом носовых платков, или деревом салфеток

В России платочковое дерево растет только в двух местах: в Никитском ботаническом саду в Ялте и в Сочи. В последнем городе единственное цветущее дерево находится в парке «Южные культуры».

«Это удивительное декоративное листопадное дерево во время цветения усеяно массой соцветий с крупными белыми прицветниками. Свешиваясь с веточек, они колеблются под дуновением ветра и издали напоминают белые салфетки», — рассказали в пресс-службе Кавказского заповедника 5 мая.

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Дерево трудно размножается. Как отметили в заповеднике, лишь один раз, в 2016 году, в результате очередного эксперимента удалось получить всходы растения. Сейчас рядом со взрослой давидией в парке посажено еще одно молодое дерево.

Растение получило название в честь первооткрывателя, фрацузского монаха Ж. Давида. Он обнаружил дерево в горных районах центрального и западного Китая в 60-е годы 19 века. В Россию дерево завезли уже в советское время.

Как писали Юга.ру, в марте в парке «Южные культуры» из-за теплой погоды раньше срока зацвели магнолии.

Ботаника Заповедники Растениеводство Сочи

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