В Сочи зацвело «дерево носовых платков»

В сочинском парке «Южные культуры» в начале мая распустилась давидия. Ее называют деревом носовых платков, или деревом салфеток

В России платочковое дерево растет только в двух местах: в Никитском ботаническом саду в Ялте и в Сочи. В последнем городе единственное цветущее дерево находится в парке «Южные культуры». «Это удивительное декоративное листопадное дерево во время цветения усеяно массой соцветий с крупными белыми прицветниками. Свешиваясь с веточек, они колеблются под дуновением ветра и издали напоминают белые салфетки», — рассказали в пресс-службе Кавказского заповедника 5 мая.