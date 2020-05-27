В Сочи зацвели исчезающие орхидеи, которые маскируются под пчел

«Численность этого вида крайне мала, цветы встречаются очень редко, отдельными особями, как исключение — небольшими группами. Всего наши специалисты насчитали в дендрарии 84 растения», — сообщили 26 мая в пресс-службе Сочинского национального парка.

Это растение занесено в Красную книгу России с категорией II (находится под угрозой исчезновения).

В горах Сочи на территории нацпарка офрис пчелоносный изредка встречается в предгорьях удаленными друг от друга крошечными популяциями. Свое название орхидея получила благодаря необычной форма цветка.

«Офрис с греческого переводится, как пчелка. Если не присматриваться, то цветок этого растения действительно можно легко спутать с пчелой — желто-полосатое брюшко, мохнатые лапки, усики и даже маленькие глазки. Растение также приспособилось источать запах, схожий с ароматом самок пчел», — рассказали в нацпарке.

Там добавили, что чтобы привлечь опылителей, многие орхидеи умеют маскироваться под насекомых — мух, бабочек, оводов и пауков.