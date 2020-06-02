В Краснодаре завели уголовное дело на общественницу за «фейк» о желтых пропусках
2 июня стало известно о возбуждении уголовного дела на председателя общественного совета одного из микрорайонов Краснодара за распространение фейков
Напомним, с 31 марта по 23 мая из-за карантина перемещаться по Краснодару было нельзя без веских причин. Одной из них стало наличие работы из списка предприятий, который определила мэрия города. 1 апреля она опубликовала форму пропуска для них (белый документ формата А4). Предполагалось, что предприятия будут заполнять документ сами.
В этот же день власти края объяснили, что для поездки на личном транспорте вдобавок к личному пропуску потребуется еще и документ на машину — в Краснодаре им стал так называемый желтый пропуск. (однако 4 апреля необходимость личного пропуска при налиичи желтого отменили).
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Позже стало известно, что мэрия изменила схему выдачи личных пропусков — теперь они имели новую форму, были желтого цвета и подписывались не руководителем предприятия, а самим муниципалитетом. С 3 апреля в городе начали постепенно выдавать новый вид личного пропуска, при этом глава Евгений Первышов продлил действие старых личных пропусков до 12 апреля — чтобы избежать спешки и штрафов.
12 апреля председатель общественного совета Юбилейного микрорайона Татьяна Захарова опубликовала пост в фейсбуке, в котором рассказала, что мэр Краснодара приказал аннулировать старые пропуска и выдать новые.
«С понедельника 13 апреля 2020 года спецпропуска старого образца прекращают свое действие и тем, кому необходимо в условиях коронавируса передвигаться пешком или на автомобиле по городу, необходимо получить новый пропуск», — сообщила Захарова.
Женщина добавила, что по вопросам пропусков можно обращаться на горячие линии внутригородских округов. В тот же день в мэрии Краснодара сообщили, что эта информация — фейк, поскольку выданные ранее желтые пропуска, как на машину, так и личные, продолжат действовать в период карантина.
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2 июня Захарова в своем фейбуке сообщила, что следственный комитет в Краснодаре возбудил уголовное дело по факту распространения недостоверной информации и что она находится в статусе подозреваемой. Общественница добавила, что у нее взяли подписку о невыезде, и заявила о начале голодовки из-за «произвола».
Позже в этот день Захарова опубликовала постановление о возбуждении на нее уголовного дела по ст. 207.1 УК РФ (Публичное распространение заведомо ложной информации). В документе сообщается, что следователь отдела по расследованию особо важных дел установил, что информация из поста в Facebook была заведомо ложной, опубликованной под видом достоверной и представляла угрозу для жизни и безопасности граждан.
В постановлении уточнялось, что такая информация способна затруднить или сорвать работу сотрудников предприятий, которым разрешили перемещаться по городу, привести к сбою телефоны горячих линий и спровоцировать нервное напряжение у граждан, вызывать у них ухудшение физического и психического здоровья.
Краснодарский адвокат Михаил Беньяш отметил в это же день на своей странице в фейсбуке, что уголовное дело возбудили еще 22 апреля, однако выдали его только 2 июня.
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