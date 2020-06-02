В Краснодаре завели уголовное дело на общественницу за «фейк» о желтых пропусках

2 июня стало известно о возбуждении уголовного дела на председателя общественного совета одного из микрорайонов Краснодара за распространение фейков

Напомним, с 31 марта по 23 мая из-за карантина перемещаться по Краснодару было нельзя без веских причин. Одной из них стало наличие работы из списка предприятий, который определила мэрия города. 1 апреля она опубликовала форму пропуска для них (белый документ формата А4). Предполагалось, что предприятия будут заполнять документ сами. В этот же день власти края объяснили, что для поездки на личном транспорте вдобавок к личному пропуску потребуется еще и документ на машину — в Краснодаре им стал так называемый желтый пропуск. (однако 4 апреля необходимость личного пропуска при налиичи желтого отменили).

Позже стало известно, что мэрия изменила схему выдачи личных пропусков — теперь они имели новую форму, были желтого цвета и подписывались не руководителем предприятия, а самим муниципалитетом. С 3 апреля в городе начали постепенно выдавать новый вид личного пропуска, при этом глава Евгений Первышов продлил действие старых личных пропусков до 12 апреля — чтобы избежать спешки и штрафов. 12 апреля председатель общественного совета Юбилейного микрорайона Татьяна Захарова опубликовала пост в фейсбуке, в котором рассказала, что мэр Краснодара приказал аннулировать старые пропуска и выдать новые. «С понедельника 13 апреля 2020 года спецпропуска старого образца прекращают свое действие и тем, кому необходимо в условиях коронавируса передвигаться пешком или на автомобиле по городу, необходимо получить новый пропуск», — сообщила Захарова. Женщина добавила, что по вопросам пропусков можно обращаться на горячие линии внутригородских округов. В тот же день в мэрии Краснодара сообщили, что эта информация — фейк, поскольку выданные ранее желтые пропуска, как на машину, так и личные, продолжат действовать в период карантина.