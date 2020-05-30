В Краснодаре устроили массовую проверку пропусков у водителей такси. Из-за этого на въездах в город образовались пробки

На въездах в Краснодар 30 мая образовались двухчасовые пробки из-за проверки пропусков у водителей такси

Напомним, с 31 марта в Краснодарском крае действует карантин. В соответствии с режимом, для передвижения пешеходам и водителям требовались спецпропуска. Пропуска у водителей проверяют мобильные патрули дорожно-патрульной службы, видеокамеры, карантинные посты. В Краснодаре такие посты работают с середины апреля.

С 23 мая карантин внутри городов сняли. Однако передвигаться по краю можно по-прежнему только при наличии спецпропуска. В таком виде режим продлится как минимум до 6 июня.

Утром 30 мая на въездах в Краснодар образовались двухчасовые пробки из-за карантинных постов. Так, из-за поста в районе Тургеневского моста встал весь общественный транспорт, включая троллейбусы.

Как сообщили в соцсетях очевидцы, причиной пробок стала массовая проверка пропусков у таксистов. Они рассказали, что водителей такси не выпускали и не пускали в город, мотивируя это тем, что им можно ездить только территории муниципалитета. При этом пропуска у таксистов изымали, добавили очевидцы.

Ближе к вечеру в официальном телеграм-канале мэрии Краснодара прокомментировали ситуацию. Там заявили, что в соответствии с решением краевого оперштаба лицензированные службы такси могут работать во время карантина в регионе и перевозить пассажиров без каких-либо пропусков. «Эта информация не менялась и была заранее доведена до всех таксомоторных организаций», — подчеркнули в пресс-службе администрации Краснодара.

Те, кто перевозил пассажиров со спецпропусков — нелегальные такси, и они изначально не имели возможности получать его. «И если получили, то не как такси». Именно таких водителей проверяли и разворачивали себя на карантинных постах.

В мэрии добавили, что для осуществления деятельности таксисты должны иметь — разрешение краевого минтранспорта, путевой лист с отметкой, что работник прошел медкомиссию, документ о выполнении предписаний Роспотребнадзора, СИЗ ( маски, перчатки ), а также санитайзер , терминал для безналичной оплаты.