В Краснодаре устроили массовую проверку пропусков у водителей такси. Из-за этого на въездах в город образовались пробки
На въездах в Краснодар 30 мая образовались двухчасовые пробки из-за проверки пропусков у водителей такси
Напомним, с 31 марта в Краснодарском крае действует карантин. В соответствии с режимом, для передвижения пешеходам и водителям требовались спецпропуска. Пропуска у водителей проверяют мобильные патрули дорожно-патрульной службы, видеокамеры, карантинные посты. В Краснодаре такие посты работают с середины апреля.
С 23 мая карантин внутри городов сняли. Однако передвигаться по краю можно по-прежнему только при наличии спецпропуска. В таком виде режим продлится как минимум до 6 июня.
Утром 30 мая на въездах в Краснодар образовались двухчасовые пробки из-за карантинных постов. Так, из-за поста в районе Тургеневского моста встал весь общественный транспорт, включая троллейбусы.
Как сообщили в соцсетях очевидцы, причиной пробок стала массовая проверка пропусков у таксистов. Они рассказали, что водителей такси не выпускали и не пускали в город, мотивируя это тем, что им можно ездить только территории муниципалитета. При этом пропуска у таксистов изымали, добавили очевидцы.
Ближе к вечеру в официальном телеграм-канале мэрии Краснодара прокомментировали ситуацию. Там заявили, что в соответствии с решением краевого оперштаба лицензированные службы такси могут работать во время карантина в регионе и перевозить пассажиров без каких-либо пропусков.
«Эта информация не менялась и была заранее доведена до всех таксомоторных организаций», — подчеркнули в пресс-службе администрации Краснодара.
Те, кто перевозил пассажиров со спецпропусков — нелегальные такси, и они изначально не имели возможности получать его. «И если получили, то не как такси». Именно таких водителей проверяли и разворачивали себя на карантинных постах.
В мэрии добавили, что для осуществления деятельности таксисты должны иметь — разрешение краевого минтранспорта, путевой лист с отметкой, что работник прошел медкомиссию, документ о выполнении предписаний Роспотребнадзора, СИЗ (маски, перчатки), а также санитайзер, терминал для безналичной оплаты.
Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах читайте в сюжете «Коронавирус. Главное», о ситуации в Краснодарском крае — в сюжете «Карантин на Кубани».
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