На Кубани женщина отдала свой спецпропуск сыну для работы в такси, ее уволили

Краснодарский край

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29 апреля в пресс-службе администрации Армавира рассказали о нарушении правил использования красного пропуска

Сотрудники ГИБДД проверяли машины в Армавире и остановили водителя такси. Оказалось, что он передвигается по чужому красному спецпропуску.

Полицейские выяснили, что пропуск был выписан на имя его матери, которая работала в одном из частных медучреждений. Документ ей выдали для того, чтобы ездить в Армавир из соседнего муниципалитета, где она живет.

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Женщина не только отдавала спецпропуск сыну во время его работы, но и сама занималась частным извозом с этим документом. В результате у местной жительницы изъяли спецпропуск и аннулировали его. Кроме того, ее уволили из медучреждения, сообщили в администрации.

Как писали Юга.ру, в начале апреля полиция задержала краснодарца, который пытался продать красный спецпропуск. Ему грозит до 2 лет тюрьмы. 

Армавир Карантин

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