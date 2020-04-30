На Кубани женщина отдала свой спецпропуск сыну для работы в такси, ее уволили

Полицейские выяснили, что пропуск был выписан на имя его матери, которая работала в одном из частных медучреждений. Документ ей выдали для того, чтобы ездить в Армавир из соседнего муниципалитета, где она живет.

Сотрудники ГИБДД проверяли машины в Армавире и остановили водителя такси. Оказалось, что он передвигается по чужому красному спецпропуску.

Женщина не только отдавала спецпропуск сыну во время его работы, но и сама занималась частным извозом с этим документом. В результате у местной жительницы изъяли спецпропуск и аннулировали его. Кроме того, ее уволили из медучреждения, сообщили в администрации.

Как писали Юга.ру, в начале апреля полиция задержала краснодарца, который пытался продать красный спецпропуск. Ему грозит до 2 лет тюрьмы.