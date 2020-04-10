Количество поездок на такси в Краснодаре упало почти наполовину из-за карантина

Карантин на Кубани действует с 31 марта, его продлили по меньшей мере до 12 апреля. Режим запрещает выходить и выезжать из дома без особых причин. Среди них — поход в магазин или аптеку, поездка на работу по спецпропуску , выгул собаки или вынос мусора, а также экстренные обстоятельства. Нарушителям грозит штраф — от 15 до 40 тыс. рублей.

Сервис заказа такси «Везет» продолжает работу даже во время карантина: контактные центры, служба поддержки и водительские офисы работают в штатном режиме. Введен повышенный режим чистоты, закуплены маски и антисептики, рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе компании.

Сколько сейчас поездок? Аналитики сервиса сообщили, что количество поездок упало почти наполовину, а активных перевозчиков с начала месяца стало меньше на 45%. При этот выросло число водителей, чьи аккаунты не были активны некоторое время.

Пик активности по поездкам в карантин пришелся на вторник 31 марта. В тот день машину чаще всего заказывали с 12:00 до 16:00 — примерно в это время стало известно о начале карантина.

Куда люди едут на такси? Динамика по районам с начала марта сильно не изменилась: чаще всего такси заказывают, чтобы уехать в Фестивальный, Центральный и Комсомольский районы. В рейтинг добавился микрорайон Калинино.