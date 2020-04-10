Количество поездок на такси в Краснодаре упало почти наполовину из-за карантина
Сервис «Везет» 9 апреля показал статистику поездок краснодарцев на такси во время карантина из-за коронавируса
Карантин на Кубани действует с 31 марта, его продлили по меньшей мере до 12 апреля. Режим запрещает выходить и выезжать из дома без особых причин. Среди них — поход в магазин или аптеку, поездка на работу по спецпропуску, выгул собаки или вынос мусора, а также экстренные обстоятельства. Нарушителям грозит штраф — от 15 до 40 тыс. рублей.
Сервис заказа такси «Везет» продолжает работу даже во время карантина: контактные центры, служба поддержки и водительские офисы работают в штатном режиме. Введен повышенный режим чистоты, закуплены маски и антисептики, рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе компании.
Сколько сейчас поездок? Аналитики сервиса сообщили, что количество поездок упало почти наполовину, а активных перевозчиков с начала месяца стало меньше на 45%. При этот выросло число водителей, чьи аккаунты не были активны некоторое время.
Пик активности по поездкам в карантин пришелся на вторник 31 марта. В тот день машину чаще всего заказывали с 12:00 до 16:00 — примерно в это время стало известно о начале карантина.
Куда люди едут на такси? Динамика по районам с начала марта сильно не изменилась: чаще всего такси заказывают, чтобы уехать в Фестивальный, Центральный и Комсомольский районы. В рейтинг добавился микрорайон Калинино.
Откуда люди чаще всего уезжают на такси? Чаще всего краснодарцы вызывают такси к вокзалу «Краснодар 1», аэропорту, на улицы Лавочкина, Героя Якова и Красных Партизан. В начале марта в рейтинге были торговые центры «Галерея» и «Красная площадь».
Что говорят водители? Источник портала Юга.ру рассказал, что от водителей машин требовали путевые листы, разрешения на работу и пропуска. Последние получить было особенно сложно: в городе слишком много перевозчиков и большинство из них не работает в таксопарке. Индивидуальным предпринимателям пропуска не давали. По словам источника, из-за этого водители ездили без документов, «на авось». Собеседник добавил, что ему известно о 20 случаях, когда таксистов останавливали сотрудники ГИБДД. Однако им не выписывали штраф, а выносили предупреждения.
Другой водитель такси, который пожелал остаться анонимным, рассказал, что ездил без пропуска. Несколько дней назад его остановили сотрудники ГИБДД и оштрафовали на 10 тыс. рублей. После этого он больше не работал.
Все материалы по теме: