«Конца и края не было». В Сочи появились очереди на заправках

10 августа телеграм-канал «Типичный Сочи» показал видео с очередью на АЗС. Ранее курорт не испытывал проблем с бензином.

Жительница Сочи рассказала, что очереди на заправках начались в городе 8 августа.

«Выхожу я, значит, из дома в 06:30 и понять не могу, откуда столько машин, а это очередь за бензином. Позавчера все началось, мы в 11 вечера шли мимо заправки — там очередь была такой длины, что конца и края не было», — сообщила женщина.

В пабликах люди пишут, что на некоторых заправках можно расплатиться за бензин только наличными.