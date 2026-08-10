«Конца и края не было». В Сочи появились очереди на заправках

Краснодарский край

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  • Очередь за бензином на АЗС © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру
    Очередь за бензином на АЗС © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру

В Сочи водителям приходится ждать, чтобы заправить автомобиль

10 августа телеграм-канал «Типичный Сочи» показал видео с очередью на АЗС. Ранее курорт не испытывал проблем с бензином.

Жительница Сочи рассказала, что очереди на заправках начались в городе 8 августа.

«Выхожу я, значит, из дома в 06:30 и понять не могу, откуда столько машин, а это очередь за бензином. Позавчера все началось, мы в 11 вечера шли мимо заправки — там очередь была такой длины, что конца и края не было», — сообщила женщина.

В пабликах люди пишут, что на некоторых заправках можно расплатиться за бензин только наличными.

«Бензин есть, только стоять за ним долго»:

Согласно официальным данным, утром 10 августа в городе работают 50 АЗС. Бензин АИ‑100 есть на 14 заправках, АИ‑95 — на 33, АИ‑92 — на 35. Четыре станции находятся на ремонте.

На АЗС «Роснефть» действуют лимиты — не больше 30 литров бензина и 50 литров дизельного топлива на одну машину. Для станций, расположенных на трассах, эти объемы увеличены до 50 и 300 литров соответственно. На заправках «Лукойл» допустимый объем составляет 40 литров бензина и 60 литров ДТ на автомобиль.

Напомним, в начале августа в Краснодаре, Туапсе и Геленджике власти перестали публиковать списки работающих АЗС и сообщать о наличии топлива на них. При этом жители кубанской столицы сообщают об очередях на заправках.

Как писали Юга.ру, в России разрешили производить и продавать бензин низких экологических классов, от которых давно отказались в мире.

Автомобили Сочи Топливо

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