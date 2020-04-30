На Кубани нарушителей самоизоляции будут ловить камеры

Губернатор Вениамин Кондратьев 30 апреля сообщил, что карантин в регионе продлевается до 12 мая. При этом он объявил, что в крае вводится масочный режим, который предусматривает, что жители Кубани обязательно должны носить маски. Во время карантина жителям региона запретили выходить из дома без особой необходимости и передвигаться на машине без спецпропуска . Все это время улицы патрулируют мобильные отряды, в которые вошли полицейские, казаки, росгвардейцы и общественники.

В пресс-службе администрации края 30 апреля сообщили, что специалисты завершили работать над программным комплексом, который объединил «Безопасный город» и электронные базы данных. В том числе, базы пропусков на автомобили и физических лиц.

Накануне систему запустили в тестовом режиме и за день в крае выявили 504 тыс. машин, которые ездили без пропусков вне «окна». Нарушения будут фиксировать системой и передавать в ГИБДД. За первое нарушение режима передвижения водителю грозит предупреждение, за повторно — штраф.