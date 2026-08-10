Минпросвещения обновило список учебников: в него вошло пособие по истории Кубани для 5–7-х классов

В России обновили федеральный перечень учебников, которые можно использовать в школах и колледжах

9 августа стало известно, что Министерство просвещения России утвердило обновленный федеральный перечень учебников для 1–11-х классов. Соответствующий приказ опубликован на портале правовой информации. Новые книги начнут использовать в школах с 1 сентября.

В перечень включили учебники для 5–7-х классов по истории Краснодарского края, Адыгеи, Ингушетии и других регионов. В список также попали издания «История нашего края. Донбасс и Новороссия» — школьники будут изучать историю ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей.

Для 1–4-х классов в перечень вошли учебники по русскому языку, литературному чтению, математике, иностранным языкам, окружающему миру, родному языку и литературному чтению на родном языке — например, адыгейском, осетинском, башкирском и других. Кроме того, в список включили пособия по основам религиозных культур и светской этики.