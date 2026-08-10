Минпросвещения обновило список учебников: в него вошло пособие по истории Кубани для 5–7-х классов
В России обновили федеральный перечень учебников, которые можно использовать в школах и колледжах
9 августа стало известно, что Министерство просвещения России утвердило обновленный федеральный перечень учебников для 1–11-х классов. Соответствующий приказ опубликован на портале правовой информации. Новые книги начнут использовать в школах с 1 сентября.
В перечень включили учебники для 5–7-х классов по истории Краснодарского края, Адыгеи, Ингушетии и других регионов. В список также попали издания «История нашего края. Донбасс и Новороссия» — школьники будут изучать историю ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей.
Для 1–4-х классов в перечень вошли учебники по русскому языку, литературному чтению, математике, иностранным языкам, окружающему миру, родному языку и литературному чтению на родном языке — например, адыгейском, осетинском, башкирском и других. Кроме того, в список включили пособия по основам религиозных культур и светской этики.
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Для учеников 5–11-х классов обновили учебники по литературе, русскому языку, математике, информатике, географии, физике, химии, биологии и другим предметам.
Кроме того, в перечень вошли книги для адаптированных образовательных программ, а также для программ колледжей, техникумов и училищ по общеобразовательным предметам — например, по обществознанию.
Для учебников, исключенных из перечня, Минпросвещения установило предельный срок использования. В документе не уточняется, каким именно он будет.
Как писали Юга.ру, сборы в школу в Краснодарском крае подорожали на 7% и достигли 20 тыс. рублей.