В Краснодаре на Тургеневском мосту образовалась 8-балльная пробка

По данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 9:20, самая большая пробка для этого времени суток за всю прошлую неделю зафиксирована на Тургеневском шоссе от въезда торговые центры до улицы Калинина. Загруженность дороги в центр составляет 8 балов, что на 6 выше обычного, а длина пробки — 3,2 км. Отметим, что затор образовался уже в 7:00, а потерять в нем водители могут 1 час и 10 минут.