В Краснодаре на Тургеневском мосту образовалась 8-балльная пробка

Краснодарский край

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В Краснодаре утром 29 мая образовались крупные пробки на въездах в город

По данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 9:20, самая большая пробка для этого времени суток за всю прошлую неделю зафиксирована на Тургеневском шоссе от въезда торговые центры до улицы Калинина. Загруженность дороги в центр составляет 8 балов, что на 6 выше обычного, а длина пробки — 3,2 км. Отметим, что затор образовался уже в 7:00, а потерять в нем водители могут 1 час и 10 минут.

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Наиболее загруженные магистрали утром: Тургеневское шоссе в центр (8 баллов), Мачуги — Трамвайная в центр (5 баллов), улица Тургенева к Кубанской Набережной (4 балла). Также затор был на улице Красных Партизан в центр (3 балла). Крупнейшими пробками сегодня на данный момент были:

  • 8:35 — Тургеневское шоссе, Тургеневский мост от улицы Шоссейной до Калинина. Пробка длиной 4,6 км продержалась 2 часа 20 минут;
  • 7:32 — Елизаветинское шоссе от Белозерного до проезда Энергетиков. Пробка длиной 2,8 км продержалась 1 час;
  • 9:23 — Яблоновский мост, улица Захарова от Морской до Индустриальной. Пробка длиной 2,5 км продержалась 2 часа 50 минут;
  • 9:59 — Ростовское шоссе от Ростовской развязки до остановки СТ «Подсолнечник». Пробка длиной 1,9 км продержалась 2 часа;
  • 9:08 — улицы Лаперуза и Кирилла Россинского от Лоцманской до Переяславской. Пробка длиной 1,9 км продержалась 50 минут.
Дороги Краснодар Пробки Транспорт

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