Мэр Сочи рекомендовал туроператорам не открывать бронь с 1 июня

Краснодарский край

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Глава Сочи Алексей Копайгородский рекомендовал отложить начало бронирования на курорте до нормализации обстановки с коронавирусом

30 апреля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил карантин до 12 мая и несколько раз подчеркнул, что курортный сезон на Черноморском побережье региона должен начаться 1 июня.

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По данным на 3 мая, в Краснодарском крае зарегистрировали 1 тыс. 244 зараженных коронавирусом, в том числе 146 человек — в Сочи. Кубань занимает седьмое место в списке регионов по количеству инфицированных: в топ-3 вошли Москва (68,6 тыс.), Московская область (14,1 тыс.) и Санкт-Петербург, за ними следуют Нижегородская область (2,6 тыс.), Дагестан (1,7 тыс.) и Мурманская область (1,6 тыс.).

В Сочи продолжает действовать запрет на бронирование и заселение в любых средствах размещения. Такую меру ввели решением Правительства России, она действует с 28 марта по 1 июня во всех курортных регионах и запрещает прием и размещение туристов. При этом в Сочи еще 27 марта закрыли все парки, часть объектов нацпарка и заповедника. Кроме того, перестали работать горнолыжные курорты Красной Поляны.

Глава Сочи Алексей Копайгородский 2 мая предупредил, что в случае, если эпидемиологическая ситуация останется напряженной, запрет будет продлен.

«Поэтому мы не рекомендуем туроператорам и отельерам курорта осуществлять бронирование с 1 июня до нормализации обстановки», — сообщил он.

Мэр добавил, что на курорте ведут постоянный мониторинг всех средств размещения в части соблюдения постановления Правительства.

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В пресс-службе администрации Сочи отметили, что Роспотребнадзор разработал методические рекомендации. которые регламентируют начало работы средств размещения после окончания пандемии.

Главный государственный санитарный врач по Сочи Владимир Оробей подчеркнул, что открытие гостиниц и отелей будет возможно только после того, как там выполнят все требования по обеспечению норм эпидемиологической безопасности, написал RT.

Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах читайте в сюжете «Коронавирус. Главное», о ситуации в Краснодарском крае — в сюжете «Карантин на Кубани».

Алексей Копайгородский Карантин Коронавирус Курорты и туризм Сочи

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