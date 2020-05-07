В Адыгее планируют открыть рынки после 12 мая
В Адыгее на заседании оперативного штаба 6 мая сообщили о скором открытии рынков
Снять запрет на работу системообразующих предприятий и рынков решили после 12 мая. Такой период выбрали, опираясь на данные эпидобстановки. В мае в республике ежедневно регистрируют от двух до девяти случаев, то есть около 0,002% от общего количества населения. Вместе с тем уровень смертности в регионе один из самых высоких в стране — около 3,24% от числа заболевших.
6 мая на заседании оперштаба премьер-министр Адыгеи Вячеслав Сапиев рассказал, что сейчас рынки в высокой степени готовы к соблюдению санитарных требований. Также, по его словам, в ряде муниципалитетов начали подготовку к открытию ярмарок выходного дня.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов указал, что на вновь запускаемых предприятиях необходимо вводить жесткий контроль по соблюдению санитарно-гигиенических норм.
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«Те производства и организации, где будут выявлены нарушения, — закрывайте. Мы должны минимизировать все риски. Складывающаяся ситуация требует жестких мер», — подчеркнул он.
По данным оперштаба, к 7 мая в Адыгее 149 человек имеют подтвержденный диагноз либо лечатся с подозрением на COVID-19. Из них стационарное лечение получают 86 человек, амбулаторное — 62 человека. За сутки число больных увеличилось на пять человек, выздоровели при этом три пациента. Всего из медучреждений выписали 97 человек, за все время наблюдения зафиксировали семь летальных исходов.
Напомним, в Адыгее продолжает действовать режим обязательной самоизоляции до особого распоряжения. 1 апреля в регионе отменили ярмарки выходного дня и закрыли непродовольственные, цветочные и авторынки. С 7 апреля в Адыгее разрешили выгонять скот на пастбища, обрабатывать земельные участки, а также возобновить работу продовольственных магазинов и киосков, находящихся в пределах сельхозрынков. Тогда же сообщалось, что сами рынки должны исполнить требования Роспотребнадзора, чтобы иметь возможность открыться.
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