В Адыгее планируют открыть рынки после 12 мая

Снять запрет на работу системообразующих предприятий и рынков решили после 12 мая. Такой период выбрали, опираясь на данные эпидобстановки. В мае в республике ежедневно регистрируют от двух до девяти случаев, то есть около 0,002% от общего количества населения. Вместе с тем уровень смертности в регионе один из самых высоких в стране — около 3,24% от числа заболевших.

6 мая на заседании оперштаба премьер-министр Адыгеи Вячеслав Сапиев рассказал, что сейчас рынки в высокой степени готовы к соблюдению санитарных требований. Также, по его словам, в ряде муниципалитетов начали подготовку к открытию ярмарок выходного дня.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов указал, что на вновь запускаемых предприятиях необходимо вводить жесткий контроль по соблюдению санитарно-гигиенических норм.