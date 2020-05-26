В Адыгее завели дело на главу поселения, где прошли массовые похороны

В середине мая стало известно, что в ауле Бжедугхабль Красногвардейского района прошли похороны, в которых приняли участие около 500 человек, в том числе гости из Краснодарского края. После этого там выявили 190 зараженных COVID-19. 21 мая умер 27-летний житель Красногвардейского района, заболевший коронавирусом после похорон, а глава района ушел в отставку.

В отношении главы Садовского сельского поселения следственные органы Адыгеи 25 мая возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 293 УК РФ (Халатность). В поселение входят аул Бжедугхабль, села Садовое и Верхненазаровское. Именно жители этих населенных пунктов в основном и стали участниками массовых похорон.

Глава Садовского поселения не принял необходимых мер к ограничению свободного перемещения граждан и транспортных средств, не введя контроль за въездами в аул Бжедугхабль. Это привело к массовому инфицированию участников похорон, а затем их родственников и знакомых, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе.

Проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.