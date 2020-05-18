В Адыгее открыли продуктовые рынки
В Адыгее в середине мая возобновили работу рынки с сельскохозяйственной продукцией
Напомним, с 7 апреля в республике разрешили открыться продовольственным магазинам и киоскам, находящимся в пределах сельхозрынков. Затем оперштаб Адыгеи разрешил возобновить работу рынков после 12 мая при условии, что в торговых рядах будут соблюдаться требования Роспотребнадзора. Одним из них стало тестирование продавцов на коронавирус.
Позже на рынках продезинфицировали торговые площадки, а еще около 600 продавцов сдали анализы. 16 мая в Майкопе открыли центральный рынок и рынок «Черемушки».
17 мая глава Адыгеи Мурат Кумпилов посетил центральный рынок и оценил соблюдение санитарно-эпидемиологических требований. Он ознакомился с порядком контроля при проходе на рынок и побеседовал с сотрудниками. По данным пресс-службы администрации региона, охрана проверяет наличие масок и перчаток у посетителей, а также рекомендует обработать руки антисептиком. Внутри павильона и в плодовоовощных рядах обеспечили дистанцирование продавцов, рассказали в пресс-службе.
До этого, 16 мая, глава Адыгеи также побывал в ауле Бжедугхабль. Напомним, в середине мая после масштабных похорон там произошла вспышка коронавируса. Кумпилов проверил исполнение санитарно-эпидемиологических требований на местном рынке для оптовой продажи сельхозпродукции. Он указал, что игнорирование требований Роспотребнадзора повлечет усиление ограничительных мер вплоть до приостановки работы рынков.
Все материалы по теме: