В Адыгее открыли продуктовые рынки

Напомним, с 7 апреля в республике разрешили открыться продовольственным магазинам и киоскам, находящимся в пределах сельхозрынков. Затем оперштаб Адыгеи разрешил возобновить работу рынков после 12 мая при условии, что в торговых рядах будут соблюдаться требования Роспотребнадзора. Одним из них стало тестирование продавцов на коронавирус.

Позже на рынках продезинфицировали торговые площадки, а еще около 600 продавцов сдали анализы. 16 мая в Майкопе открыли центральный рынок и рынок «Черемушки».