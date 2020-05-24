Прокуратура Адыгеи сообщила о невыплате надбавок более 100 сотрудникам скорой помощи после того, как они опубликовали обращение в соцсетях
В конце мая прокуратура Адыгеи провела проверки по факту выплат стимулирующих надбавок медикам республиканских медучреждений
Напомним, медикам, работающим с заболевшими коронавирусом, положены стимулирующие выплаты. Более подробно о видах выплат Юга.ру писали тут.
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Что случилось? 23 мая в соцсетях появилось видео от работников бригад скорой медицинской помощи Армавира.
«Линейные бригады не получили федеральные деньги, ни рубля, ни копейки», — сообщил один из медиков, стоявший впереди группы других медработников.
Позже 23 мая появилось еще одно видеообращение от сотрудников скорой, в котором они отказались от своих «претензий»:
«После ознакомления с федеральными приказами о выплатах федеральных средств отзываем свое обращение к Владимиру Владимировичу, опубликованное 23.05.2020, и коллектив скорой помощи претензий к руководству республики Адыгея не имеет».
Примечание Юга.ру: Вероятно, имеется в виду постановление Правительства России №415 от 2 апреля 2020 года. Согласно нему, выплаты из федерального бюджета должны получать медики «за особые условия труда и дополнительную нагрузку», оказывающие «медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией». Иными словами, документ утверждает, что помощь полагается в том числе медсотрудникам, которые контактируют с подозреваемыми на заражение людьми. Следует отметить, что постановление Правительства №415 не следует путать с постановлением Правительства №484. Последнее устанавливает выплаты для медиков, которые контактируют с непосредственно зараженными коронавирусом пациентами в стационарах. Это два разных вида выплат, действующих параллельно.
Также 21 мая Министерство здравоохранения России разослало в регионы письмо, разъясняющее порядок выплат по постановлению №415. В нем уточняется, что выплаты «осуществляются медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь лицам с подтвержденным диагнозом COVID-19, внесенным в информационный ресурс (COVID-19) в соответствии с Временными правилами учета информации в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции».
Реакция властей. В этот же день вице-премьер Адыгеи Наталья Широкова сообщила, что к 23 мая получили выплаты в полном объеме все работники медучреждений, которым они были положены. По ее словам, надбавки перечислили 766 работникам.
«21 мая мы получили официально разъяснение министерства здравоохранения РФ о категориях работников в группе риска, которые обладают правом на стимулирующие выплаты в связи с дополнительной нагрузкой. И сегодня завершается работа по перечислению им денежных средств», — добавила Широкова в обращении, которое опубликовали в телеграм-канале оперштаба Адыгеи.
Реакция прокуратуры и Следственного комитета. После публикации видео прокуратура Адыгеи сообщила, что провела проверку в семи медучреждениях региона. В пресс-службе прокуратуры сообщили, что выплаты не получили около 100 работников Адыгейской республиканской станции скорой медицинской помощи и Центра медицины катастроф. При этом в ведомстве не сообщили, были ли найдены нарушения в шести других медучреждениях.
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Спустя день, 24 мая, прокуратура уточнила, что «более чем 100 работникам, направляемым на вызов к пациентам с ОРВИ и внебольничной пневмонией, не осуществлены выплаты в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 415».
«Кроме того, не осуществлялся надлежащий мониторинг вызовов бригад скорой медицинской помощи к пациентам с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией COVID-19 с целью осуществления выплат в соответствии с данным постановлением», — добавили в прокуратуре.
Также 24 мая ситуацию прокомментировали в Следственном комитете. В пресс-службе СУ СК России по Адыгее сообщили, что инициировали проверку, в ходе которой пообщались с коллективом и руководством станции, а также с представителями министерства здравоохранения Республики Адыгея.
В следственном комитете выяснили, что «указанная ситуация с невыплатой стимулирующих надбавок возникла вследствие неверного толкования вышеуказанного постановления Правительства». В пресс-службе добавили, что порядок выплат был установлен в разъяснениях Минздрава от 21 мая, в котором установили, что работники скорой помощи имеют право на получение надбавок.
Также в СК сообщили, что 23 мая всему медперсоналу перечислили доплаты на общую сумму в 1 млн 307 тысяч рублей и что проверка еще продолжается.
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