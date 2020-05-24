Прокуратура Адыгеи сообщила о невыплате надбавок более 100 сотрудникам скорой помощи после того, как они опубликовали обращение в соцсетях

Напомним, медикам, работающим с заболевшими коронавирусом, положены стимулирующие выплаты. Более подробно о видах выплат Юга.ру писали тут .

Что случилось? 23 мая в соцсетях появилось видео от работников бригад скорой медицинской помощи Армавира.

«Линейные бригады не получили федеральные деньги, ни рубля, ни копейки», — сообщил один из медиков, стоявший впереди группы других медработников.

Позже 23 мая появилось еще одно видеообращение от сотрудников скорой, в котором они отказались от своих «претензий»:

«После ознакомления с федеральными приказами о выплатах федеральных средств отзываем свое обращение к Владимиру Владимировичу, опубликованное 23.05.2020, и коллектив скорой помощи претензий к руководству республики Адыгея не имеет».