Власти Адыгеи рассказали, когда откроются рынки
В руководстве Адыгеи 15 мая рассказали, когда в республике смогут вернуться к работе рынки, закрытые из-за пандемии коронавируса
С 7 апреля в республике разрешили возобновить работу продовольственных магазинов и киосков, находящихся в пределах сельхозрынков. А с 12 мая оперативный штаб Адыгеи разрешил возобновить работу рынков, но с учетом выполнения требований Роспотребнадзора. Одним из них является массовое тестирование продавцов, после проведения которого рынки будут открыты. Об этом порталу Юга.ру сообщили в министерстве экономического развития и торговли Адыгеи.
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В Майкопе массово тестировать на коронавирус продавцов начали 14 мая. В результате у входа скопились люди, которые не соблюдали социальную дистанцию.
По информации администрации рынка, на тестирование пригласили определенное количество людей, однако сработал эффект сарафанного радио и пришли все желающие. В результате из-за скопления людей тестирование было прекращено.
«Для предотвращения скопления людей 15 мая организация исследований на коронавирус изменена. Для распределения потока организованы две волны, установлены четыре пункта приема граждан на тестирование. Очередей и скопления людей нет», — рассказал порталу Юга.ру представитель администрации рынка.
По словам собеседника, большинство продавцов уже прошли тестирование. Результаты будут известны в течение суток. Все продавцы с отрицательными результатами смогут приступить к работе. Таким образом, рынок для посетителей откроется в ближайшее время, добавили порталу Юга.ру в администрации центрального рынка.
По данным сайта стопкоронавирус.рф, к 15 мая в Адыгее зафиксировали 307 зараженных коронавирусом. Накануне в ауле, где живет община курдов, выявили очаг коронавируса после похорон, в которых приняли участие около 500 человек. В Роспотребнадзоре предупредили, что всвязи с этим число зараженных COVID-19 может резко увеличиться.
Всего в России COVID-19 выявили у 262,8 тыс. человек, 58,2 тыс. из них выздоровели и 2,4 тыс. скончались.
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