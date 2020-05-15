Власти Адыгеи рассказали, когда откроются рынки

В руководстве Адыгеи 15 мая рассказали, когда в республике смогут вернуться к работе рынки, закрытые из-за пандемии коронавируса

С 7 апреля в республике разрешили возобновить работу продовольственных магазинов и киосков, находящихся в пределах сельхозрынков. А с 12 мая оперативный штаб Адыгеи разрешил возобновить работу рынков, но с учетом выполнения требований Роспотребнадзора. Одним из них является массовое тестирование продавцов, после проведения которого рынки будут открыты. Об этом порталу Юга.ру сообщили в министерстве экономического развития и торговли Адыгеи.

В Майкопе массово тестировать на коронавирус продавцов начали 14 мая. В результате у входа скопились люди, которые не соблюдали социальную дистанцию.

По информации администрации рынка, на тестирование пригласили определенное количество людей, однако сработал эффект сарафанного радио и пришли все желающие. В результате из-за скопления людей тестирование было прекращено.

«Для предотвращения скопления людей 15 мая организация исследований на коронавирус изменена. Для распределения потока организованы две волны, установлены четыре пункта приема граждан на тестирование. Очередей и скопления людей нет», — рассказал порталу Юга.ру представитель администрации рынка.