Коронавирус на Кубани за сутки диагностировали у 90 человек, один пациент умер
В Краснодарском крае 25 мая число подтвержденных случаев COVID-19 достигло 3 тыс. 337 человек
Всего в России за сутки 25 мая заболело 8 тыс. 946 человек в 83 регионах, из них 43,7% не имели клинических проявлений болезни. Выздоровело 5 тыс. 499 пациентов, и 92 человека умерло, написал RT.
Больше всего заболевших — в Москве (2 тыс. 560), Московской области (831) и Санкт-Петербурге (374). На юге и Северном Кавказе заразились 714 человек: больше всего — в Ростовской области (158), Дагестане (110), Краснодарском крае (90), Кабардино-Балкарии (83) и Ставрополье (79). Кроме того, в Северной Осетии 60 новых инфицированных, в Ингушетии — 45, в Карачаево-Черкесии — 26, в Адыгее — 25, в Чечне — 22, в Крыму — 14 и в Севастополе — 2.
Таким образом, всего в России COVID-19 нашли у 353 тыс. 427 человек в 85 регионах. За весь период умерли 3 тыс. 633 пациента, выздоровели 118 тыс. 798.
Краевой оперштаб 25 мая сообщил, что среди 90 заболевших — пациенты от 3 до 85 лет, среди них 55 женщин и 35 мужчин. Новые случаи в регионе распределились так:
- 20 человек — в Краснодаре;
- по 8 — в Армавире и Мостовском районе;
- 7 человек — в Сочи, в том числе 15-летний подросток;
- 6 — в Апшеронском районе, среди них пятеро детей 3, 6, 8, 9 и 10 лет;
- 5 — в Гулькевичском районе, в том числе 13-летний ребенок;
- по 4 — в Кавказском и Динском районах;
- по 3 — в Белореченском и Тимашевском районах;
- по 2 — в Лабинском, Тихорецком, Отрадненском, Ейском, Усть-Лабинском, Калининском районах, Туапсе и Геленджике;
- по 1 — в Павловском, Кореновском, Северском, Абинском, Славянском районах и в Горячем Ключе.
Всего на Кубани 3 тыс. 337 заболевших, из них 194 ребенка. Выздоровели 1 тыс. 973 пациента, в том числе 73 за последние сутки. Умерло 28 человек, один из них — за последние сутки. В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находятся 36 больных.
В медицинские организации региона с подозрением на коронавирус обратились 8 тыс. 357 человек, в том числе 798 детей. Продолжают стационарное лечение 2 тыс. 298 человек, из них 173 ребенка. Под медицинским наблюдением в поликлиниках по месту жительства находятся 12 тыс. 733 человека, включая 385 детей.
В обсерваторах остаются 2 тыс. 616 человек, температура у всех в норме, состояние удовлетворительное. За все время там выявили 39 положительных результатов на COVID-19. Лаборатории Роспотребнадзора провели 42 тыс. 939 исследований, лаборатории регионального минздрава — 116 тыс. 244 исследования.
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