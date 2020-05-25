Коронавирус на Кубани за сутки диагностировали у 90 человек, один пациент умер

Всего в России за сутки 25 мая заболело 8 тыс. 946 человек в 83 регионах , из них 43,7% не имели клинических проявлений болезни. Выздоровело 5 тыс. 499 пациентов, и 92 человека умерло, написал RT.

Больше всего заболевших — в Москве (2 тыс. 560), Московской области (831) и Санкт-Петербурге (374). На юге и Северном Кавказе заразились 714 человек: больше всего — в Ростовской области (158), Дагестане (110), Краснодарском крае (90), Кабардино-Балкарии (83) и Ставрополье (79). Кроме того, в Северной Осетии 60 новых инфицированных, в Ингушетии — 45, в Карачаево-Черкесии — 26, в Адыгее — 25, в Чечне — 22, в Крыму — 14 и в Севастополе — 2.