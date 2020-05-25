Жителей Новороссийска попросили запастись водой перед ее отключением
В Новороссийске с 26 мая отключат водоснабжение на время замены участка водовода
Напомним, Троицкий групповой водовод (ТГВ) ввели в эксплуатацию в 1971 году, сейчас он изношен на 90%. В августе 2019 года случились две аварии, из-за чего без воды остались Геленджик, Новороссийск и Крымск. В конце декабря того же года снова произошло два порыва на сетях, в результате у жителей этих же городов не было воды пять суток. В марте 2020 года из-за нового происшествия без водоснабжения на несколько дней остался Новороссийск.
В прошлом году решили построить новую нитку трубопровода взамен наиболее аварийному участку. Его должны были вводить в эксплуатацию в конце марта, однако из-за пандемии коронавируса губернатор отменил реботы и перенес их на май. На эти два месяца ТГВ пришлось снизить объем воды, чтобы избежать аварий. Из-за этого, а также из-за засушливой погоды в Геленджике в мае ограничили подачу воды до шести часов в сутки.
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МУП «Водоканал-Новороссийск» в своих соцсетях напомнил, что 26 мая в 9:00 отключат водоснабжение. Его возобновят после завершения работ — 28 мая. Жителей попросили сделать запас воды.
Заказать подвоз воды автоцистерной можно через аварийно-диспетчерскую службу МУП «Водоканал» по телефонам: 8 (8617) 30-98-60 и 30-98-61, а также через «Безопасный город»: 63-70-76 и 63-71-12.