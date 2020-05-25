Жителей Новороссийска попросили запастись водой перед ее отключением

Напомним, Троицкий групповой водовод (ТГВ) ввели в эксплуатацию в 1971 году, сейчас он изношен на 90%. В августе 2019 года случились две аварии, из-за чего без воды остались Геленджик, Новороссийск и Крымск. В конце декабря того же года снова произошло два порыва на сетях, в результате у жителей этих же городов не было воды пять суток. В марте 2020 года из-за нового происшествия без водоснабжения на несколько дней остался Новороссийск.

В прошлом году решили построить новую нитку трубопровода взамен наиболее аварийному участку. Его должны были вводить в эксплуатацию в конце марта, однако из-за пандемии коронавируса губернатор отменил реботы и перенес их на май. На эти два месяца ТГВ пришлось снизить объем воды, чтобы избежать аварий. Из-за этого, а также из-за засушливой погоды в Геленджике в мае ограничили подачу воды до шести часов в сутки.