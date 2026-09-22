Краснодарку на парковке похитили трое неизвестных мужчин. Полиция ищет их

Краснодарский край

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  • © Скриншоты видео из телеграм-канала «ЧП Краснодара и края»
    © Скриншоты видео из телеграм-канала «ЧП Краснодара и края»

В одном из микрорайонов Краснодара девушку силой затолкали в автомобиль. МВД проводит проверку

21 сентября телеграм-канал «ЧП Краснодара и края» сообщил, что в Краснодаре неизвестные мужчины похитили девушку. Инцидент произошел 20 сентября в 22:00 в микрорайоне Пашковском на улице Кирова. 

На видео, прикрепленном к публикации, видно, как девушка и мужчина долго разговаривают на парковке возле магазина. Затем подъезжает серый автомобиль Chery Tiggo без номеров, откуда выходит еще один молодой человек и накидывает на голову краснодарки куртку. 

Девушка начинает сопротивляться, но мужчины удерживают ее силой. Затем из автомобиля выходит еще один похититель, и уже втроем они заталкивают краснодарку в машину. 

«Суды — это тяжело и дорого»:

По словам очевидцев, она кричала и звала на помощь. На видео видно, как прохожие пытались помочь девушке, однако автомобиль быстро уехал. 

22 сентября пресс-служба МВД Краснодарского края сообщила, что ведомство проводит проверку и ищет похитителей. 

Как писали Юга.ру, по данным за первые полгода 2026-го, Краснодарский край вошел в топ-3 регионов по числу обращений женщин, пострадавших от домашнего насилия.

Город Краснодар Насилие Похищения людей Происшествия

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