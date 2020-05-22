Росавиация собирается ввести обязательное использование масок и перчаток в самолетах

Росавиация и Роспотребнадзор в конце мая опубликовали рекомендации по организации полетов и работе аэропортов после отмены ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса

Напомним, в конце апреля президент России Владимир Путин заявил, что после 12 мая в регионах России начнут постепенно отменять ограничения, связанные с коронавирусом. Этот процесс разделят на три этапа.

21 мая на сайте Росавиации опубликовали документ, который предполагает трехэтапный план снятия ограничительных мер в аэропортах и на бортах самолетов.

На первом этапе пассажиров будут пропускать на борт только в масках и перчатках. Снимать их нельзя будет в течение всего полета. Если рейс длится более трех часов, потребуется поменять маски — «путем раздачи и сбором использованных защитных масок бортпроводниками». Использованные средства защиты будут упаковывать в герметичный контейнер для последующего обеззараживания и утилизации, уточнил RT.

В методичке указывается, что во время всех трех этапов пассажирам предоставят возможность приобрести средства индицидуальной защиты — маски, перчатки, антисептические средства и так далее.