Росавиация собирается ввести обязательное использование масок и перчаток в самолетах
Росавиация и Роспотребнадзор в конце мая опубликовали рекомендации по организации полетов и работе аэропортов после отмены ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса
Напомним, в конце апреля президент России Владимир Путин заявил, что после 12 мая в регионах России начнут постепенно отменять ограничения, связанные с коронавирусом. Этот процесс разделят на три этапа.
21 мая на сайте Росавиации опубликовали документ, который предполагает трехэтапный план снятия ограничительных мер в аэропортах и на бортах самолетов.
На первом этапе пассажиров будут пропускать на борт только в масках и перчатках. Снимать их нельзя будет в течение всего полета. Если рейс длится более трех часов, потребуется поменять маски — «путем раздачи и сбором использованных защитных масок бортпроводниками». Использованные средства защиты будут упаковывать в герметичный контейнер для последующего обеззараживания и утилизации, уточнил RT.
В методичке указывается, что во время всех трех этапов пассажирам предоставят возможность приобрести средства индицидуальной защиты — маски, перчатки, антисептические средства и так далее.
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Также на первом этапе пассажиры обязаны сидеть в салоне без верхней одежды. Они не смогут перемещаться по салону, за исключением необходимости посетить туалет. При посадке на борт пассажирам будут обрабатывать руки антисептиком и бесконтактно измерять температуру тела.
«Пассажиры с повышенной температурой тела [более 37 °С] на борт не допускаются», — заключили в федеральном агентстве водушного транспорта.
Ограничения на борту во время второго этапа практически не отличаются от первого — там тоже сохранятся требования относительно масок, перчаток и верхней одежды, а также перемещения по салону. В документе указывается, что во время первого и второго этапов на входе в аэровокзалы будут бесконтактно измерять температуру тела (при температуре боле 37 °С вход не допускается) и запретят находиться в помещении более двух часов всем, кто не относится к работникам, пассажирам и их сопровождающим. В этот же период в аэропортах будет запрещена работа предприятий общепита, за исключением услуг на вынос.
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Во время третьего этапа в салонах ношение масок и перчаток будет необходимо только в том случае, если на борту выявят человека с повышенной температурой и признаками инфекционного заболевания. Остальные ограничения будут сняты. Это же касается и ограничительных мер в зданиях аэропортов, описанных выше.
В период поэтапного снятия режима ограничений особые требования будут предъявлять и к экипажу. Его члены также должны носить маски и перчатки, а командир судна до и после полета обязан контролировать состояние их здоровья. Кроме того, во время командировки за рубежом сотрудникам авиакомпаний нельзя будет покидать гостиницу.
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