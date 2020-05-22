На Кубани число зараженных коронавирусом превысило 3 тысячи человек

В Краснодарском крае за последние сутки, с 21 по 22 мая, зарегистрировали 92 человека с коронавирусной инфекцией

На юге страны и Северном Кавказе за сутки COVID-19 подтвердили у 653 жителей: 138 — в Ростовской области, 109 — в Дагестане, 92 — в Краснодарском крае, 71 — в Кабардино-Балкарии, 69 — в Северной Осетии, 53 — в Ставропольском крае, 44 — в Ингушетии, 30 — в Адыгее, 20 — в Чечне, 15 — в Крыму, 11 — в Карачаево-Черкесии и 1 — в Севастополе.

В России за минувшие сутки зарегистрировали 8 тыс. 894 случая заражения коронавирусом , отметил RT . Выздоровели 7 тыс. 144 человек, умерли 150 пациентов, сообщил федеральный оперативный штаб .

В Краснодарском крае за последние сутки коронавирус нашли у 92 человек. Выписали за это время 120 пациентов, новых летальных случаев не было, рассказали в краевом оперштабе.

За все время наблюдений в России выявили 326 тыс. 448 случаев инфицирования. Выздоровели 99 тыс. 825 человек, зафиксировано 3 тыс. 249 летальных исходов.

За все время наблюдения в регионе зарегистрировали 3 тыс. 66 человек с коронавирусом , включая 175 детей. Выздоровели 1 тыс. 764 пациента, умерли 26 человек.

«38 пациентов сейчас находятся в тяжелом состоянии в СКИБ, инфекционной больнице № 2 Сочи, инфекционной больнице № 3 Новороссийска, горбольнице Горячего Ключа, Тихорецкой, Лабинской и Крымской ЦРБ, горбольнице № 1 Краснодара, краевых больницах № 1 и № 2. Все они подключены к аппаратам ИВЛ», — сообщили в краевом минздраве.

Продолжают стационарное лечение 2 тыс. 127 человек, в том числе 161 ребенок. Дома под наблюдением врачей находятся 12 тыс. 976 человек, среди них 372 ребенка. В обсерваторах наблюдают за здоровьем 2 тыс. 441 человека.