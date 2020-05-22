На Кубани число зараженных коронавирусом превысило 3 тысячи человек
В Краснодарском крае за последние сутки, с 21 по 22 мая, зарегистрировали 92 человека с коронавирусной инфекцией
В России за минувшие сутки зарегистрировали 8 тыс. 894 случая заражения коронавирусом, отметил RT. Выздоровели 7 тыс. 144 человек, умерли 150 пациентов, сообщил федеральный оперативный штаб.
На юге страны и Северном Кавказе за сутки COVID-19 подтвердили у 653 жителей: 138 — в Ростовской области, 109 — в Дагестане, 92 — в Краснодарском крае, 71 — в Кабардино-Балкарии, 69 — в Северной Осетии, 53 — в Ставропольском крае, 44 — в Ингушетии, 30 — в Адыгее, 20 — в Чечне, 15 — в Крыму, 11 — в Карачаево-Черкесии и 1 — в Севастополе.
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За все время наблюдений в России выявили 326 тыс. 448 случаев инфицирования. Выздоровели 99 тыс. 825 человек, зафиксировано 3 тыс. 249 летальных исходов.
В Краснодарском крае за последние сутки коронавирус нашли у 92 человек. Выписали за это время 120 пациентов, новых летальных случаев не было, рассказали в краевом оперштабе.
Новые случаи заражения коронавирусом распространились так:
- 27 — в Краснодаре;
- 9 — в Сочи;
- 8 — в Кавказском районе;
- по 7 — в Гулькевичском районе и Армавире;
- 5 — в Белореченском районе;
- 4 — в Новороссийске;
- по 3 — в Красноармейском, Ейском (включая двухлетнего ребенка) и Тихорецком районах;
- по 2 — в Апшеронском и Староминском районах;
- по 1 — в Славянском, Лабинском, Крымском, Калининском (включая 14-летнего подростка), Усть-Лабинском, Северском, Курганинском, Приморско-Ахтарском, Кущевском, Новокубанском, Новопокровском районах и Горячем Ключе.
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За все время наблюдения в регионе зарегистрировали 3 тыс. 66 человек с коронавирусом, включая 175 детей. Выздоровели 1 тыс. 764 пациента, умерли 26 человек.
«38 пациентов сейчас находятся в тяжелом состоянии в СКИБ, инфекционной больнице № 2 Сочи, инфекционной больнице № 3 Новороссийска, горбольнице Горячего Ключа, Тихорецкой, Лабинской и Крымской ЦРБ, горбольнице № 1 Краснодара, краевых больницах № 1 и № 2. Все они подключены к аппаратам ИВЛ», — сообщили в краевом минздраве.
Продолжают стационарное лечение 2 тыс. 127 человек, в том числе 161 ребенок. Дома под наблюдением врачей находятся 12 тыс. 976 человек, среди них 372 ребенка. В обсерваторах наблюдают за здоровьем 2 тыс. 441 человека.
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