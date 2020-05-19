Причиной забастовки в обсерваторе стал отказ в доставке постояльцам пиццы и роллов — мэрия Сочи

В пресс-службе мэрии Сочи 19 мая прокомментировали голодовку постояльцев обсерватора

Напомним, 19 марта в России ввели двухнедельный карантин для всех, кто прибывает в страну из-за рубежа. С 6 апреля карантин обязали проходить тех, кто прибывает в Краснодарский край из Москвы и Санкт-Петербурга, а с 16 апреля — он стал обязательным для всех, прибывающих в регион.

16 мая в обсерваторе Сочи жители Санкт-Петербурга Василиса Агеева и Василий Усманов объявили голодовку против условий проживания в учреждении. 19 мая они пожаловались на плохое самочувствие после голодовки «Кавказскому узлу». Краевая прокуратура начала проверку.

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В этот же день в региональным оперштабе прокомментировали ситуацию. «Гостиничные комплексы имеют на своей территории современный пищеблок для приготовления пищи и обеспечения полноценного трехразового питания […]. Питаются граждане прямо в номерах. И, безусловно, ресторанного меню в обсерваторах нет, и не будет», — говорится в тексте сообщении оперштаба, опубликованного в соцсетях. В администрации отметили, что нахождение в обсерваторах, которые организованы отелях уровня трех и четырех звезд, для граждан бесплатное, а все расходы несет краевой бюджет. Так, одно койко-место обходится краевой казне в 1,6 тыс. рублей в сутки.

Позже пресс-службе мэрии Сочи добавили, что обсерватор расположен в отдельном корпусе крупного гостиничного комплекса, а его постояльцы обеспечены всем необходимым. В сообщении администрации приводится и комментарий главврача городской поликлиники №2 Давида Моисеева. По его словам, конфликт между руководством обсерватора и семьей из Санкт-Петербурга воник из-за отказа в доставке скоропортящейся продукции на территорию учреждения. «Все эти скоропортящиеся продукты могут приходить в негодность, в связи с чем грозят распространением уже не коронавирусной, а пищевой токсикоинфекции в обсерваторе. Нужно также отметить, что семья из Санкт-Петербурга, которые прилетели несколько дней назад — им было отказано только в доставке, проносе скоропортящейся продукции — такой, как пицца, роллы», — сообщил Моисеев. В пресс-службе мэрии Сочи также добавили, что к 19 мая коронавирус подтвердился у 31 постояльца обсерватора .