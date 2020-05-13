«Хорошо устроились». На Кубани могут обязать туристов проходить изоляцию в обсерваторах за свой счет

Краснодарский край

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Вице-губернатор Андрей Алексеенко 12 мая предложил сделать для граждан платным нахождение в оберваторах

Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила всемирную пандемию новой формы коронавируса. 19 марта в России ввели двухнедельный карантин для всех, кто прибывает в страну из-за рубежа. Россиян обязали проводить его в домашних условиях либо в специальных пунктах обсервации.

31 марта в Краснодарском крае начал действовать режим карантина. С 6 апреля на обязательную двухнедельную самоизоляцию стали отправлять тех, кто приехал или прилетел в регион из Москвы и Санкт-Петербурга. Позже власти обязали проходить 14-дневный каратин всех приезжающих в регион.

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На Кубани обсерваторы находятся в девяти муниципальных образованиях региона — в Краснодаре, Сочи, Туапсе, Армавире, Анапе, Ейске, станицах Голубицкая и Кущевская, а также в поселке Кабардинка. К 3 мая там выявили 21 зараженного коронавирусом. Позже в пресс-службе администрации края сообщили о 32 выявленных случаях.

Ранее Юга.ру рассказывали, что в конце марта из Сочи сбежали два туриста, прибывших из Испании. Однако сами они не считали побегом отъезд из региона. 8 мая сообщалось, что на курорте оштрафовали приезжую из Ленинградской области, которая несколько раз покидала обсерватор.

На заседании оперативного штаба 12 мая, которое провел губернатор Вениамин Кондратьев, стало известно, с 23 мая режим карантина внутри муниципалитетов завершится. Однако ограничения между районами, а также работа обсерваторов продолжится в нынешнем режиме. 

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Вице-губернатор Андрей Алексеенко на заседании сообщил, что в обсерваторах выявили «порядка 60 человек» с коронавирусом.

«Есть информация, в Ейском районе… Люди приезжают с целью две недели на гособеспечении посидеть в обсерваторе, а потом поселиться, продолжить проживание на курорте. То есть не собираются возвращаться в свой родной регион», — сообщил вице-губернатор.

Он предложил рассмотреть возможность, сделать обсервацию платной для той категории граждан, которые намеренно приезжает в регион во время карантина.

«Это будет дополнительным фактором, чтобы задуматься и вернуться обратно в свой регион. Потому что получается, хорошо устроились», — сказал Алексеенко.

Отметим, 10 мая пользователь сайта TJ, москвич Иван Алексеев, поделился впечатлениями о том, как он оказался в сочинском обсерваторе, оборудованном в отеле «Бархатные Сезоны».

«Из постельного дают все, кроме одеяла. Полотенца всего два. Мы тут уже четыре дня, ничего не меняли еще. Мусор надо выставлять в коридор. Сейчас ночью тут +8 градусов и довольно прохладно. Говорят, что одеяла еще не привезли, поэтому приходится укрываться двумя простынями», — написал Алексеев.

Он рассказал, как кормят граждан, есть ли интернет в отеле, и чем он занимается в изоляции.

Андрей Алексеенко Карантин Коронавирус

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