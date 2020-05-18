В Сочи выписали штраф парню из обсерватора, который пытался убежать от рогсвардейцев

В Сочи в середине мая один из находящихся в обсерваторе попытался убежать от росгвардейцев. Его арестовали

17 мая в паблике «Сочи онлайн» в телеграме появилось видео из сочинского обсерватора. В нем парень быстро бежит по двору, а догнать его пытаются шестеро росгвардейцев. Молодому человеку удается сбежать от них — он делает круг около детской площадки и возвращается обратно в «подъезд» обсерватора.

18 мая в Краснодарском краевом суде сообщили, что 27-летнего парня арестовали на трое суток. Установлено, что он нарушил режим обсервации, покинул место временнного проживания и ответил отказом на требование росгвардейцев вернуться в помещение обсерватора. Тем самым он оказал неповиновение законным требованиям сотрудников Нагвардии РФ, сообщили в пресс-службе.

В отношении парня составили протоколы по ч. 2 ст. 6.3 (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) и ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника органов госвласти). Адлерский районный суд рассмотрел его дело и признал молодого человека виновным по обеим статьям. Мужчина также признал вину и раскаялся в содеянном.

Ему назначили штраф в размере 15 тыс. рублей и административный арест на трое суток.

Напомним, в начале мая в Сочи оштрафовали жительницу Ленинградской области, которая несколько раз покидала обсерватор.