В Сочи обитатели обсерватора объявили голодовку. Прокуратура начала проверку

Прокуратура проверит сообщения о том, что в Сочи обитатели обсерватора в мае объявили голодовку, а позже пожаловались на ухудшение самочувствия

Напомним, 19 марта в России ввели двухнедельный карантин для всех, кто прибывает в страну из-за рубежа. С 6 апреля такую же меру ввели для тех, кто прибывает в Краснодарский край из Москвы и Санкт-Петербурга, а с 16 апреля — для всех приезжающих в регион. Люди обязаны провести 14 дней дома либо в специальных пунктах обсервации, которые содержатся за счет бюджета. В обсерваторе Сочи 16 мая жители Санкт-Петербурга Василиса Агеева и Василий Усманов обьявили голодовку. Таким образом они выразили протест против условий проживания в учреждении.

«15 мая нас привезли в обсервацию, летели рейсами из Москвы. В Сочи без прописки, но с постоянным местом жительства. Никакие аргументы на сотрудников Роспотребнадзора не подействовали. Тесты на COVID ранее сдавались в Москве: тест показал отрицательный результат. По приезду в обсерватор нас расселили минимум по два человека в комнату, некоторых селили по три-четыре человека! В номерах отсутствуют любые антисептики и даже средства для уборки помещения», — написали авторы сообщения на СМС-сервис «Кавказского узла». По данным издания, 19 мая обитатели обсерватора пожаловались на плохое самочувствие после голодовки. Днем ранее Агеева направила жалобу в краевую прокуратуру через электронную приемную. В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края 19 мая сообщили, что по факту публикации об ухудшении самочувствия обитателей обсерватора в Сочи, объявивших голодовку, организована и проводится проверка.

Среди причин голодовки также оказался запрет на передачу продуктов питания находящимся в обсерваторе. Источник в правоохранительных органах региона уточнил корреспонденту ТАСС, что администрация обсерватора вынесла запрет на передачу продуктов в связи с дебошем некоторых постояльцев, которым родственники и знакомые под видом газированных напитков передавали алкоголь. В мэрии Сочи напомнили, что граждане прибывающие на курорт из других регионов, помещаются на обсервацию на 14 дней. «Люди, находящиеся в обсерваторе, обеспечены всем необходимым, анализы на наличие коронавирусной инфекции у них берут на первый и на десятый день. Как отмечают медики, восемь из десяти жителей обсерватора, у которых был диагностирован COVID-19, прибыли на курорт уже инфицированными, не имея при этом никаких симптомов заболевания», — говорится в сообщении на сайте мэрии Сочи. По данным оперштаба Кубани на 19 мая, в обсерваторе Сочи находятся 653 человека. Всего на курорте выявлено 262 случая заболевания коронавирусом (+11 новых зараженных за сутки).