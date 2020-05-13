В Горячем Ключе коронавирус нашли у десяти медиков

В горбольнице Горячего Ключа 12 мая сообщили, что коронавирус подтвердился у десяти медиков

Напомним, к 13 мая в Краснодарском крае выявили 2 тыс. 222 случая заражения COVID-19. Минздрав региона рассказал, что по данным на 6 мая коронавирус подтвердился у 334 сотрудников медучреждений, а накануне министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов заявил, что за неделю заболело еще 97 медиков. Три врача с подтвержденным COVID-19 умерли: врач-рентгенолог Лабинской ЦРБ Алексей Васильченко, врач-реаниматолог Лабинской ЦРБ Юрий Покопцев и врач общей практики краснодарской поликлиники № 13 Татьяна Терновая. Также скончался водитель скорой медицинской помощи, работавший в райбольнице Лабинска.