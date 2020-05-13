В Горячем Ключе коронавирус нашли у десяти медиков
В горбольнице Горячего Ключа 12 мая сообщили, что коронавирус подтвердился у десяти медиков
Напомним, к 13 мая в Краснодарском крае выявили 2 тыс. 222 случая заражения COVID-19. Минздрав региона рассказал, что по данным на 6 мая коронавирус подтвердился у 334 сотрудников медучреждений, а накануне министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов заявил, что за неделю заболело еще 97 медиков.
Три врача с подтвержденным COVID-19 умерли: врач-рентгенолог Лабинской ЦРБ Алексей Васильченко, врач-реаниматолог Лабинской ЦРБ Юрий Покопцев и врач общей практики краснодарской поликлиники № 13 Татьяна Терновая. Также скончался водитель скорой медицинской помощи, работавший в райбольнице Лабинска.
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В Горячем Ключе по состоянию на 12 мая в госпитале на лечении находятся 152 человека, у 95 из них положительный тест на COVID-19. Среди зараженных пациентов — 25 жителей Горячего Ключа. Все больные контактировали с ранее инфицированными, рассказала администрация горбольницы в своем инстаграме.
Кроме того, коронавирус подтвердили у 10 работников госпиталя, они находятся на стационарном лечении.
Также сообщается, что из больницы выписали 12 человек, а на дому наблюдают 82 пациента, среди которых двое детей.
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Администрация городской больницы информирует По состоянию на 12 мая 2020 года в госпитале на лечении находятся 152 человека, из них у 95 положительный тест на COVID-19. 25 пациентов с положительным анализом на COVID-19 являются жителями г. Горячий Ключ. Во всех случаях заражения установлен факт контакта с инфицированными. У 10 медицинских работников госпиталя подтвержден диагноз коронавирусной инфекции COVID-19. Все они находятся на стационарном лечении. 12 человек выписаны из госпиталя. Всего на дому под медицинским наблюдением специалистов поликлиники находится 82 человек, из них 2 ребенка. Убедительно просим, соблюдайте все требования по самоизоляции. Оставайтесь дома и выполняйте рекомендации медиков. #Больница#ГК#поликлиника#прием#помощь#запись#здоровье#доктор#врач#МЗКК#03
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