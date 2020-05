В Горячем Ключе коронавирус нашли у десяти медиков

View this post on Instagram

Администрация городской больницы информирует По состоянию на 12 мая 2020 года в госпитале на лечении находятся 152 человека, из них у 95 положительный тест на COVID-19. 25 пациентов с положительным анализом на COVID-19 являются жителями г. Горячий Ключ. Во всех случаях заражения установлен факт контакта с инфицированными. У 10 медицинских работников госпиталя подтвержден диагноз коронавирусной инфекции COVID-19. Все они находятся на стационарном лечении. 12 человек выписаны из госпиталя. Всего на дому под медицинским наблюдением специалистов поликлиники находится 82 человек, из них 2 ребенка. Убедительно просим, соблюдайте все требования по самоизоляции. Оставайтесь дома и выполняйте рекомендации медиков. #Больница#ГК#поликлиника#прием#помощь#запись#здоровье#доктор#врач#МЗКК#03