Вышел трейлер сериала «Эль» — предыстории «Блондинки в законе». Когда премьера?
В сети появился официальный трейлер комедийного сериала «Эль» (18+)
Сервис Prime Video выпустил трейлер сериала «Эль». Это приквела культовой «Блондинки в законе» режиссера Роберта Лукетича с Риз Уизерспун в главной роли.
Действие развернется в 1995 году. Яркая, неунывающая и идущая напролом Эль Вудс — обычная старшеклассница. Она готовится к поступлению на юридический факультет Гарвардского университета и параллельно пытается устроить свою личную жизнь.
Главную роль исполнила Лекси Майнтри. В сериале также снялись Джейкоб Московиц, Габриэлль Поликано, Чендлер Кинни, Зак Лакер и Эми Пиц, Джеймс Ван Дер Бик, Джун Дайан Рафаэль, Том Эверетт Скотт.
Премьера сериала состоится 1 июля. Второй сезон уже официально подтвержден еще до выхода первого.
Оригинальная «Блондинка в законе» вышла в 2001 году. Фильм сняли по одноименному роману Аманды Браун. В нем девушка из богатой семьи Эль Вудс покоряет Гарвард и доказывает всему миру, что блондинки умеют думать.
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