В России впервые оштрафовали за критику «Талибана». 19-летний ростовчанин заплатит штраф

По данным издания, 5 июня Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор 19-летнему Егору А. Молодого человека привлекли к ответственности за разжигание ненависти или вражды (ст. 20.3.1 КоАП РФ).

11 июня «Осторожно, новости» сообщили , что в России зафиксирован первый случай привлечения к ответственности за негативные высказывания в адрес движения «Талибан». Любопытно, что судебное решение последовало спустя всего несколько месяцев после того, как отечественные власти исключили организацию из перечня террористических.

Поводом для составления протокола послужил комментарий юноши под публикацией в паблике «ВКонтакте». Заголовок публикации гласил: «Талибан заполнит Россию гранатами, изюмом, кока-колой, коврами и хлопком». Егор ответил на это следующим образом: «Н***й им в России делать, х*****ы пещерные».

Судья посчитал, что данное высказывание провоцирует вражду между народами РФ и Афганистана. Парню также вменили несколько других комментариев, которые, по версии обвинения, содержали призывы к убийству мигрантов и уничтожению их имущества. Сам Егор полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. В итоге суд назначил ему штраф 10 тыс. рублей.

«Талибан» представляет собой радикальное исламистское военно-политическое движение. Летом 2021 года боевики захватили власть в Афганистане и сформировали там новое правительство. Страна живет по законам шариата. Права женщин подверглись серьезным ограничениям.

Россия стала первой страной в мире, которая официально признала власть «Талибана». Весной Верховный суд приостановил действие «террористического» статуса афганской организации. Более того, на двух последних Петербургских международных экономических форумах флаг движения можно было заметить в общем ряду с символикой стран-участниц.

Примечательно, что ранее в России судили, наоборот, за поддержку «Талибана». Например, в деле журналистки Надежды Кеворковой, обвинявшейся в оправдании терроризма, один из вменяемых ей эпизодов был связан с тем, что в 2021 году она иронически написала: «Талибы красавчики». Теперь же штраф получил тот, кто высказался о движении резко негативно.