В России впервые оштрафовали за критику «Талибана». 19-летний ростовчанин заплатит штраф
Суд Ростова-на-Дону нашел вражду к Афганистану в комментарии про «Талибан»
11 июня «Осторожно, новости» сообщили, что в России зафиксирован первый случай привлечения к ответственности за негативные высказывания в адрес движения «Талибан». Любопытно, что судебное решение последовало спустя всего несколько месяцев после того, как отечественные власти исключили организацию из перечня террористических.
По данным издания, 5 июня Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор 19-летнему Егору А. Молодого человека привлекли к ответственности за разжигание ненависти или вражды (ст. 20.3.1 КоАП РФ).
«Это грязно и ненормально»:
Поводом для составления протокола послужил комментарий юноши под публикацией в паблике «ВКонтакте». Заголовок публикации гласил: «Талибан заполнит Россию гранатами, изюмом, кока-колой, коврами и хлопком». Егор ответил на это следующим образом: «Н***й им в России делать, х*****ы пещерные».
Судья посчитал, что данное высказывание провоцирует вражду между народами РФ и Афганистана. Парню также вменили несколько других комментариев, которые, по версии обвинения, содержали призывы к убийству мигрантов и уничтожению их имущества. Сам Егор полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. В итоге суд назначил ему штраф 10 тыс. рублей.
«Талибан» представляет собой радикальное исламистское военно-политическое движение. Летом 2021 года боевики захватили власть в Афганистане и сформировали там новое правительство. Страна живет по законам шариата. Права женщин подверглись серьезным ограничениям.
Россия стала первой страной в мире, которая официально признала власть «Талибана». Весной Верховный суд приостановил действие «террористического» статуса афганской организации. Более того, на двух последних Петербургских международных экономических форумах флаг движения можно было заметить в общем ряду с символикой стран-участниц.
Примечательно, что ранее в России судили, наоборот, за поддержку «Талибана». Например, в деле журналистки Надежды Кеворковой, обвинявшейся в оправдании терроризма, один из вменяемых ей эпизодов был связан с тем, что в 2021 году она иронически написала: «Талибы красавчики». Теперь же штраф получил тот, кто высказался о движении резко негативно.
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