На Кубани COVID-19 выявили у 96 человек за сутки
В Краснодарском крае 13 мая за сутки коронавирус подтвердили у 96 человек
Всего за прошлый день заболело 10 тыс. 28 человек в 83 регионах России, больше всего — в Москве (4 тыс. 703), Московской области (962) и Санкт-Петербурге (435). В стране за прошедший день умерло 96 человек и 4 тыс. 491 выздоровело.
По данным федерального оперштаба, на юге и Северном Кавказе заразились 605 человек: больше всего в Дагестане (109), Краснодарском крае (96), Ростовской области (87), Северной Осетии (78) и Кабардино-Балкарии (74). Еще 19 новых пациентов зарегистрировали в Адыгее. В Карачаево-Черкесии зарегистрировали 12 новых случаев, в Крыму — 7 и в Севастополе — 1.
Таким образом, к 13 мая в России заражено 242 тыс. человек, среди них 2 тыс. 212 смертей и 48 тыс. 3 выздоровевших.
По данным кубанского оперштаба, в крае за сутки выявили 96 инфицированных, среди которых 56 женщин и 40 мужчин. Самому старшему пациенту 95 лет. Среди заболевших пятеро детей: шестимесячный и 13-летний в Краснодаре, 3-летний в Отрадненском районе, 9-летний в Сочи и 15-летний в Усть-Лабинске. В регионе за сутки случаи распределились так:
- 47 в Краснодаре;
- 8 в Армавире;
- 5 в Сочи;
- по 4 в Отрадненском, Староминском и Усть-Лабинском районах;
- 3 в Тбилисском районе;
- по 2 в Щербиновском, Белореченском, Кореновском, Крымском и Кавказском районах;
- по 1 человеку выявлено в Новороссийске и Горячем Ключе, а также в Гулькевичском, Кущевском, Динском, Выселковском, Каневском, Северском, Апшеронском, Тихорецком и Ленинградском районах.
Всего в Краснодарском крае за время пандемии коронавирус диагностировали у 2 тыс. 222 человек, из них 118 детей. Из больниц выписали 741 пациента с выздоровлением, в том числе 44 — за последние сутки. 22 человека умерло. В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находится 31 больной.
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В минздраве Кубани уточнили, что в с подозрением на коронавирус в больницы обратились 5 тыс. 739 человек, в том числе 658 детей. На стационарном лечении остаются 2 тыс. 540 пациентов, из них 189 детей. Под медицинским наблюдением в поликлиниках по месту жительства находится 11 тыс. 561 человек.
В обсерваторах Краснодара, Сочи, Туапсе, Армавира, Анапы и Ейска, станиц Голубицкой и Кущевской, поселка Кабардинка изолировали 1 тыс. 997 человек. Температура у всех в норме, состояние удовлетворительное. За время работы обсерваторов выявили 34 случая коронавируса.
Роспотребнадзор за все время провел уже 33 тыс. 945 исследований на коронавирус, лаборатории регионального минздрава — 84 тыс. 930, в том числе 3 тыс. 690 за последние сутки.
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