На Кубани COVID-19 выявили у 96 человек за сутки

В Краснодарском крае 13 мая за сутки коронавирус подтвердили у 96 человек

Всего за прошлый день заболело 10 тыс. 28 человек в 83 регионах России, больше всего — в Москве (4 тыс. 703), Московской области (962) и Санкт-Петербурге (435). В стране за прошедший день умерло 96 человек и 4 тыс. 491 выздоровело.

По данным федерального оперштаба, на юге и Северном Кавказе заразились 605 человек: больше всего в Дагестане (109), Краснодарском крае (96), Ростовской области (87), Северной Осетии (78) и Кабардино-Балкарии (74). Еще 19 новых пациентов зарегистрировали в Адыгее. В Карачаево-Черкесии зарегистрировали 12 новых случаев, в Крыму — 7 и в Севастополе — 1.