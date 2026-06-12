В театре Краснодара откроется бесплатная выставка «8 картин для короля Лира» с работами Тенгиза Шамова

«Этот проект о скитании внутри лабиринтов сознания, о пристальном всматривании в обнаруженные артефакты личного и общественного опыта. Размышление о нахождении внутри неосознаваемого и неизведанного пространства, а также о его пределе, после наступления которого начинается пересборка», — рассказали организаторы.

«Один театр» анонсировал на 16 июня открытие выставки Тенгиза Шамова «8 картин для короля Лира». Мастер работает в технике реализма. Искусствоведы называют его «фотографом контекста».

Тенгиз Шамов родился в Краснодаре, имеет художественное образование. Выставочную деятельность ведет с 2016 года. Работает с темами человека, погруженного в плотную среду бытия, и сознания как пространства бесконечного пребывания. Работы художника находятся в частных коллекциях в России и за рубежом.

Проект доступен до 16 июля в выставочном пространстве «Одного театра». Подробности можно уточнить у организаторов.