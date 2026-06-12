Двухлетнему Савве Чашину из Тимашевска необходимо дорогостоящее лечение. Рассказываем, как помочь

Краснодарский край

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  • © Скриншот с сайта «Русфонда» rusfond.ru
    © Скриншот с сайта «Русфонда» rusfond.ru

«Русфонд» начал сбор средств мальчику из Тимашевска с ДЦП и тетрапарезом на курсовое лечение

У мамы Саввы роды прошли тяжело. При рождении мальчик сам не задышал. Врачи спасли его, и Савва больше месяца провел в больнице.

Со временем мальчик научился сам дышать и глотать, но практически не развивался физически. Ему поставили диагноз ДЦП. После Савва стал проходить лечение в краснодарском восстановительном центре.

«Вначале попали в грантовую программу медцентра, затем на помощь с оплатой терапии пришел «Русфонд». Появились результаты: снизилась спастика, увеличилась подвижность суставов ног, Савва стал лучше поворачивать голову и контролировать ее положение, проявлять больше эмоций, спокойнее спать», — поделилась мама мальчика Диана Чашина.

В марте этого года Савве провели операцию на веке, а чуть позже у него произошел сильный судорожный приступ. Мальчик ослаб и потерял все приобретенные навыки, развитие остановилось. Врачам удалось подобрать противосудорожные лекарства, сейчас приступов у Саввы нет. Его ждут на продолжение терапии.

«У Саввы детский церебральный паралич, спастический тетрапарез, структурная фокальная эпилепсия в медикаментозной ремиссии. Также имеются сопутствующие нарушения опорно-двигательного аппарата, зрения, работы желудочно-кишечного тракта. Первоочередные задачи комплексной медицинской абилитации — улучшение подвижности суставов рук и ног, активизация психомоторного и предречевого развития ребенка, улучшение функций жевания и глотания пищи», — рассказал невролог центра реабилитации и развития «БлагоДар» в Краснодаре Александр Молодожников.

Мама Саввы не может самостоятельно оплатить курсовое лечение. Всего требуется 180 714 рублей.

Как помочь мальчику?

  • отправить пожертвование с банковской карты на странице;
  • отправить пожертвование через «Сбербанк Онлайн» (введите в строке «поиск» Русфонд, в назначении платежа укажите: организация лечения Саввы Чашина);
  • через СБП, отсканировав QR-код;
  • через приложение «Русфонда» (скачать приложение можно здесь);
  • отправить пожертвование от физического или юридического лица по реквизитам:
    Благотворительный фонд «Русфонд»
    ИНН 7743089883
    КПП 771401001
    р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»
    г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700
    Назначение платежа: Пожертвование на лечение Саввы Чашина. Без НДС.

Как писали Юга.ру, краснодарский фонд, поддерживающий детей с аутизмом и синдромом Дауна, оказался на грани банкротства. Росимущество требует с организации 1,5 млн рублей.

Благотворительность Дети Дети с инвалидностью Здоровье Инвалидность Медицина Русфонд Тимашевский район

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Двухлетнему Савве Чашину из Тимашевска необходимо дорогостоящее лечение. Рассказываем, как помочь
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