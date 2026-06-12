Двухлетнему Савве Чашину из Тимашевска необходимо дорогостоящее лечение. Рассказываем, как помочь

У мамы Саввы роды прошли тяжело. При рождении мальчик сам не задышал. Врачи спасли его, и Савва больше месяца провел в больнице.



Со временем мальчик научился сам дышать и глотать, но практически не развивался физически. Ему поставили диагноз ДЦП. После Савва стал проходить лечение в краснодарском восстановительном центре.



«Вначале попали в грантовую программу медцентра, затем на помощь с оплатой терапии пришел «Русфонд». Появились результаты: снизилась спастика, увеличилась подвижность суставов ног, Савва стал лучше поворачивать голову и контролировать ее положение, проявлять больше эмоций, спокойнее спать», — поделилась мама мальчика Диана Чашина.



В марте этого года Савве провели операцию на веке, а чуть позже у него произошел сильный судорожный приступ. Мальчик ослаб и потерял все приобретенные навыки, развитие остановилось. Врачам удалось подобрать противосудорожные лекарства, сейчас приступов у Саввы нет. Его ждут на продолжение терапии.



«У Саввы детский церебральный паралич, спастический тетрапарез, структурная фокальная эпилепсия в медикаментозной ремиссии. Также имеются сопутствующие нарушения опорно-двигательного аппарата, зрения, работы желудочно-кишечного тракта. Первоочередные задачи комплексной медицинской абилитации — улучшение подвижности суставов рук и ног, активизация психомоторного и предречевого развития ребенка, улучшение функций жевания и глотания пищи», — рассказал невролог центра реабилитации и развития «БлагоДар» в Краснодаре Александр Молодожников.

Мама Саввы не может самостоятельно оплатить курсовое лечение. Всего требуется 180 714 рублей .



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