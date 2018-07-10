В Геленджике посреди лета ввели график подачи воды. Что происходит?

10 июля в Геленджике, Кабардинке и Дивноморском ввели график подачи воды. Несколькими днями ранее в городе-курорте произошла авария на канализации. Юга.ру разобрались, какие проблемы с водоснабжением и канализацией есть на курорте.

Мэр Геленджика Виктор Хрестин 10 июля написал у себя в твиттере, что в Геленджике, Дивноморском и Кабардинке вводится график подачи воды. Он признал, что нынешних ресурсов не хватает, чтобы полноценно обеспечить город водой. Троицкий групповой водовод (основной источник) подает максимальный объем, который позволяют сети. Еще один источник, Дивноморский водозабор, не может работать в полную силу, потому что из-за засухи в 10 из 35 скважин нет воды. «Хочу сказать, что до сих пор нам удавалось полноценно обеспечивать водой села Дивноморск и Кабардинку. Но на сегодня ситуация в городе не дает нам такой возможности», — пишет мэр. Он назвал введение графика подачи воды на курорте вынужденной мерой и извинился перед жителями и гостями города. График отключений должны опубликовать позже.

Почему это важно Геленджик расположен на берегу Черного моря вокруг Геленджикской бухты. Вход в бухту находится между двумя мысами — Толстым и Тонким. По данным на январь 2018 года, в городе живет 117,5 тыс. человек. В 2017 году Геленджик посетили 4 млн 284 тыс. человек. Круглогодичный курорт, Геленджик сам по себе один из главных туристических брендов Краснодарского края. Каждый год он открывает сезон красочным карнавалом, здесь проходит множество массовых культурных, спортивных и других мероприятий.



Перебои с водой в Геленджике — проблема как для местных и краевых властей, так и для многочисленных гостей курорта.

Трубы и пляжи 6 июля исполняющий обязанности директора водоканала Геннадий Иващенко сообщил, что около 4:00 произошла авария на одной из канализационных станций города. В некоторых районах ограничили подачу воды. Специалисты начали патрулирование морского берега, чтобы не допустить разлива воды из канализации в бухту. Днем власти отчитались о ликвидации аварии. В тот же день вечером сотрудники Роспотребнадзора сделали контрольный забор воды. Спустя четыре дня после аварии газета «Кубанские новости» сообщила, что в рамках мониторинга качества морской воды Роспотребнадзор обнаружил отклонение от требований действующих нормативов. Из-за этого закрыли пять пляжей. Специалисты ежедневно контролируют качество морской воды по всей акватории бухты. Результаты проб будут известны к концу недели. Если они окажутся удовлетворительными, пляжи снова откроют.

Откуда и куда течет питьевая вода С июля по сентябрь в городе возникают перебои с водой, потому что скважины, откуда берется вода, подрусловые — зависят от количества воды в реках и, соответственно, от объема осадков. Основным источником водоснабжения Геленджикский водоканал называет Адербо-Мезыбское месторождение. Нехватку компенсировали покупкой воды, до 30 июня 2017 года ее поставлял Троицкий групповой водопровод ООО «Югводоканал». Троицкий групповой водопровод был введен в строй в 1971 году. «Югводоканал» прекратил свою деятельность по обоюдному согласию с администрацией Краснодарского края — теперь поставкой воды занимается «Кубаньводокомплекс». В отраслевом журнале «Вестник» еще в 2010 году объяснялось, с чем связаны сложности в водоснабжении Геленджика: из-за горного расположения курорта разница высот не позволяет подавать воду напрямую из водозабора. Эту работу выполняют насосные станции. «Чтобы питьевая вода пришла в Новороссийск и Геленджик, она должна проделать сложный путь по горной местности, подняться на Маркотхский хребет и преодолеть расстояние в десятки километров. Общая протяженность водоводов диаметром 300-1200 мм, проложенных по весьма сложному горному рельефу местности, составляет 187 км. Разница абсолютных отметок между поднимаемой водой и потребителями составляет 4,5-264 метра над уровнем моря», — говорится на сайте «Кубаньводокомплекса».

Очистные сооружения и поиск решения Еще в 2014 году мэр Геленджика заявлял, что водопровод не справляется: городу в пик курортного сезона нужно 46-48 тыс. кубометров воды, а водовод максимально дает 30-32 тыс. Реконструкция позволила бы стабилизировать подачу воды в Геленджик и Новороссийск. Минстрой Кубани искал подрядчика, чтобы весной 2015 года начать строительство новой ветки водопровода. Александр Ткачев, занимавший тогда пост губернатора Краснодарского края, обозначил еще одну проблему — загрязнение Геленджикской бухты ливневыми и сточными водами. Тогда власти заговорили о необходимости новой системы очистки воды в городе. На решение проблем водоснабжения, канализации и отвода ливневых стоков в Геленджике требовалось 5 млрд рублей. Вице-губернатор Краснодарского края Вадим Лукоянов (позднее был уволен новым губернатором Кондратьевым после попадания под уголовную статью) говорил, что половину денег можно привлечь в рамках государственно-частного партнерства, а вторую часть — по федеральной программе «Чистая вода». Большую часть средств — около 3 млрд рублей — хотели отдать на проект новых очистных сооружений в районе Тонкого мыса. До начала курортного сезона-2015 собирались установить мини очистные сооружения на реке Су-Аран, чтобы сбрасывать в бухту только чистую воду. Все эти мероприятия планировали закончить к 2017 году.

К теме очистных сооружений вернулись в августе 2015 года — в мэрии презентовали проект, созданный фирмой «Экос». Первый этап работ подразумевал возведение очистных сооружений и глубоководного выпуска, второй — реконструкцию существующих канализационных насосных станций, напорных коллекторов и строительство новых, третий этап — обновление и строительство ливневой канализации. Завершить строительство планировали до конца 2018 года, а первый этап воплотить уже в 2016 году. В марте 2018 года администрация Геленджика сообщила, что строительство очистных сооружений началось. В селе Михайловский Перевал должны появиться две станции биологической очистки производительностью 100 куб. метров в сутки каждая. На строительство очистных сооружений по инвестиционной программе городского водоканала направят более 35 млн рублей.