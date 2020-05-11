Число зараженных коронавирусом на Кубани превысило 2 тысячи человек

Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Краснодарский край, Северная Осетия, Ставропольский край, Ростовская область, Чечня, Крым, Вся Россия

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Оперштаб 11 мая сообщил о том, что за минувшие сутки в России выявили более 11,6 тыс. новых инфицированных, в том числе 98 в Краснодарском крае

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил в своих соцсетях о 11 тыс. 656 новых случаях коронавируса, которые были выявлены за прошлые сутки у жителей 84 регионов страны. При этом у 46,5% из них не было клинических проявлений болезни, сообщил RT. Также сообщается, что за сутки скончались 94 больных, выздоровели 5 тыс. 495 пациентов.

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В топ-3 регионов с наибольшим количеством новых случаев заражения традиционно вошли Москва (+6 тыс. 169), Московская область (+1 тыс. 79) и Санкт-Петербург (+307). В регионах юга и Северного Кавказа выявлено 602 заболевших: 

  • Дагестан — 119;
  • Краснодарский край — 98;
  • Ростовская область — 88;
  • Кабардино-Балкария — 80;
  • Северная Осетия — 72;
  • Ингушетия — 46;
  • Ставропольский край — 34;
  • Чечня — 28;
  • Адыгея — 17;
  • Карачаево-Черкесия — 12;
  • Крым и Севастополь — по 4.

Всего в России выявили 221 тыс. 344 случая коронавируса. За все время зафиксировано 2 тыс. 9 летальных исходов, выздоровели 39 тыс. 801 человек.

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В оперативном штабе по контролю за ситуацией и недопущению распространения коронавируса в Краснодарском крае сообщили, что число зараженных в регионе превысило 2 тыс. человек. Отметим, что отметку в 1 тыс. человек Краснодарский край прошел 30 апреля, а уже 6 мая регион преодолел показатель в 1,5 тыс. больных.

За прошлый день на Кубани зафиксировали 98 инфицированных, это 42 мужчины и 56 женщин в возрасте — от 2 до 85 лет.

Распределение новых заболевших по районам следующее:

  • Краснодар — 33 человека;
  • Кавказский район — 10;
  • Армавир — 9; 
  • Новороссийск — 7; 
  • Сочи и Апшеронский район — по 5;
  • Крымский район — 4; 
  • Тбилисский район — 3;
  • Староминский, Новокубанский, Брюховецкий, Курганинский, Щербиновский (в том числе 15-летний подросток) — по 2;
  • Анапа, Геленджик, Горячий Ключ, Усть-Лабинск, Лабинский, Тихорецкий, Гулькевичский, Славянский, Абинский, Каневской, Белореченский районы — по 1 случаю. Кроме того, в Выселковском районе заболел двухлетний ребенок.

Общее число зараженных коронавирусом на Кубани достигло 2 тыс. 27 человек, из них 108 детей. Выздоровели 662 больных, в том числе 34 — за последние сутки. Скончались 22 пациента. В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находятся 28 пациентов.

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В медучреждения Кубани с подозрением на COVID-19 обратились 5 тыс. 333 человека, из них 627 детей. В стационаре лечатся 2,4 тыс. человек, включая 183 ребенка. Под наблюдением медиков в поликлиниках по месту жительства находятся 11 тыс. 885 человек, в том числе 389 детей. 

В обсерваторах размещены 1 тыс. 964 человека, их состояние удовлетворительное, температура в норме. Отмечается, что за все время в обсерваторах выявили 32 положительных результата на коронавирус.

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