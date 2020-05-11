Число зараженных коронавирусом на Кубани превысило 2 тысячи человек

Оперштаб 11 мая сообщил о том, что за минувшие сутки в России выявили более 11,6 тыс. новых инфицированных, в том числе 98 в Краснодарском крае

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил в своих соцсетях о 11 тыс. 656 новых случаях коронавируса, которые были выявлены за прошлые сутки у жителей 84 регионов страны. При этом у 46,5% из них не было клинических проявлений болезни, сообщил RT . Также сообщается, что за сутки скончались 94 больных, выздоровели 5 тыс. 495 пациентов.

Всего в России выявили 221 тыс. 344 случая коронавируса . За все время зафиксировано 2 тыс. 9 летальных исходов, выздоровели 39 тыс. 801 человек.

В топ-3 регионов с наибольшим количеством новых случаев заражения традиционно вошли Москва (+6 тыс. 169), Московская область (+1 тыс. 79) и Санкт-Петербург (+307). В регионах юга и Северного Кавказа выявлено 602 заболевших:

В оперативном штабе по контролю за ситуацией и недопущению распространения коронавируса в Краснодарском крае сообщили, что число зараженных в регионе превысило 2 тыс. человек. Отметим, что отметку в 1 тыс. человек Краснодарский край прошел 30 апреля, а уже 6 мая регион преодолел показатель в 1,5 тыс. больных.

За прошлый день на Кубани зафиксировали 98 инфицированных, это 42 мужчины и 56 женщин в возрасте — от 2 до 85 лет.

Распределение новых заболевших по районам следующее:

Краснодар — 33 человека;

Кавказский район — 10;

Армавир — 9;

Новороссийск — 7;

Сочи и Апшеронский район — по 5;

Крымский район — 4;

Тбилисский район — 3;

Староминский, Новокубанский, Брюховецкий, Курганинский, Щербиновский (в том числе 15-летний подросток) — по 2;

Анапа, Геленджик, Горячий Ключ, Усть-Лабинск, Лабинский, Тихорецкий, Гулькевичский, Славянский, Абинский, Каневской, Белореченский районы — по 1 случаю. Кроме того, в Выселковском районе заболел двухлетний ребенок.