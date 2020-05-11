В Адыгее после 12 мая собираются открыть рынки, салоны красоты и автомойки
В Адыгее на первом этапе снятия ограничений после 12 мая планируют запустить работу салонов красоты и автомоек, открыть рынки и ярмарки выходного дня. Но не везде
Такое решение было принято 10 мая на заседании регионального оперативного штаба. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов подчеркнул, что к работе допустят только те организации, которые соблюдают требования Роспотребнадзора.
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Руководители центрального городского рынка и рынка «Черемушки» на заседании сообщили о готовности к открытию: на объектах торговли созданы барьерные зоны для соблюдения дистанции, проведена дезинфекция, предусматривается тестирование предпринимателей, покупателей не будут допускать на рынки без медицинских масок.
В оперативном штабе уточнили, что решение о дате открытия продовольственной и хозяйственно-бытовой части рынков, салонов красоты и автомоек будет приниматься на основании заключения Роспотребнадзора. При ухудшении эпидемиологической ситуации ограничительные меры могут вернуть.
Решения об ослаблении ограничений в дальнейшем будут приниматься на основе трех базовых показателей, определенных федеральным центром. Сейчас в республике обеспечен высокий процент тестирования и уровень резервного коечного фонда, однако, по данным Роспотребнадзора, нестабилен показатель распространения инфекции. В основном это связано с уровнем заболевания в Адыгейске, где зарегистрирован самый высокий показатель распространения инфекции. При этом в некоторых муниципалитетах прирост заболевания невысокий, отметили в оперштабе.
«Все решения оперативного штаба должны быть гибкими и варьироваться в зависимости от эпидобстановки в конкретном муниципалитете. Но это пока не касается Адыгейска: здесь необходимо обеспечить строгий контроль за режимом самоизоляции до снижения уровня заболеваемости», — отметил Мурат Кумпилов.
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По данным на 11 мая, в Адыгее выявлен 241 случай заражения коронавирусом, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 17 человек. За все время наблюдения 173 больных выздоровели, 7 пациентов скончались.
Как писали Юга.ру, в Адыгее продолжает действовать режим обязательной самоизоляции. С 7 апреля в республике начали ослаблять ограничительные меры: в регионе разрешили выгонять скот на пастбища, обрабатывать земельные участки, а также возобновить работу продовольственных магазинов и киосков. С 7 мая в республике возобновили работу стройки, заработали строймагазины. В Майкопском районе в мае собираются возобновить проекты развития сельских территорий. Снять запрет на работу системообразующих предприятий решили после 12 мая.
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