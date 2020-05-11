В Адыгее после 12 мая собираются открыть рынки, салоны красоты и автомойки

В Адыгее на первом этапе снятия ограничений после 12 мая планируют запустить работу салонов красоты и автомоек, открыть рынки и ярмарки выходного дня. Но не везде

Такое решение было принято 10 мая на заседании регионального оперативного штаба. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов подчеркнул, что к работе допустят только те организации, которые соблюдают требования Роспотребнадзора.

Руководители центрального городского рынка и рынка «Черемушки» на заседании сообщили о готовности к открытию: на объектах торговли созданы барьерные зоны для соблюдения дистанции, проведена дезинфекция, предусматривается тестирование предпринимателей, покупателей не будут допускать на рынки без медицинских масок.

В оперативном штабе уточнили, что решение о дате открытия продовольственной и хозяйственно-бытовой части рынков, салонов красоты и автомоек будет приниматься на основании заключения Роспотребнадзора. При ухудшении эпидемиологической ситуации ограничительные меры могут вернуть.

Решения об ослаблении ограничений в дальнейшем будут приниматься на основе трех базовых показателей, определенных федеральным центром. Сейчас в республике обеспечен высокий процент тестирования и уровень резервного коечного фонда, однако, по данным Роспотребнадзора, нестабилен показатель распространения инфекции. В основном это связано с уровнем заболевания в Адыгейске, где зарегистрирован самый высокий показатель распространения инфекции. При этом в некоторых муниципалитетах прирост заболевания невысокий, отметили в оперштабе.

«Все решения оперативного штаба должны быть гибкими и варьироваться в зависимости от эпидобстановки в конкретном муниципалитете. Но это пока не касается Адыгейска: здесь необходимо обеспечить строгий контроль за режимом самоизоляции до снижения уровня заболеваемости», — отметил Мурат Кумпилов.