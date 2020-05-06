В Адыгее хотят отремонтировать дороги досрочно

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 5 мая сказал муниципалитетам досрочно отремонтировать дороги по плану и приступить к новым участкам

В Майкопе в рамках регионального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году запланировали реконструкцию восьми дорог на 200 млн рублей. На семи объектах работы уже завершили с опережением графика. На сэкономленные деньги руководство города решило включить в дорожный план реконструкции еще одну улицу.

По информации заместителя министра строительства, транспорта ЖКХ и дорожного хозяйства Адыгеи Рамазана Ляфишева, подрядная организация планирует завершить ремонт участка к 3 июля. Глава региона подчеркнул, что досрочная реализация позволит начать осваивать лимиты следующего года.

В минстрое отметили, что на 2021 год уже все готово, и с поступлением разъяснений из федерального центра начнется освоение лимитов следующего года. Несмотря на пандемию, в Адыгее возобновили ремонт дорог и благоустройство дворов, которые планируют закончить к 1 августа.

Ранее Юга.ру писали, что пандемия коронавируса не повлияла на планы по строительству крупных дорожных объектов в Адыгее. В этом году в республике хотят отремонтировать и реконструировать 41 дорожный объект общей протяженностью 47 км. В следующем году по этой же программе намечено охватить 47 объектов протяженностью 65,1 км.