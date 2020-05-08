В Адыгее 12 мая введут масочно-перчаточный режим

В Адыгее с 12 мая жителей обяжут соблюдать социальную дистанцию, а также носить маски и перчатки

Такое решение 6 мая принял оперативный штаб республики и подписал глава Адыгеи Мурат Кумпилов. Контролировать ношение масок и перчаток, а также соблюдение социальной дистанции обязали руководителей организаций и предприятий. Кроме того, они должны изменить стандарты работы компаний, отмечается в документе. Для выполнения этой задачи в республике хотят к 9 мая обеспечить запас медицинских масок в аптечной и торговой сети.

Сейчас в аптеках и на аптечной базе есть 40 тыс. масок, планируется поставить еще около 100 тыс. штук. Они уже поступили в продажу в магазины крупных торговых сетей, сообщил премьер-министр Александра Наролина. По мнению Кумпилова, масочный режим позволит минимизировать риски распространения коронавирусной инфекции в республике.