В Адыгее 12 мая введут масочно-перчаточный режим

Адыгея

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В Адыгее с 12 мая жителей обяжут соблюдать социальную дистанцию, а также носить маски и перчатки

Такое решение 6 мая принял оперативный штаб республики и подписал глава Адыгеи Мурат Кумпилов. Контролировать ношение масок и перчаток, а также соблюдение социальной дистанции обязали руководителей организаций и предприятий. Кроме того, они должны изменить стандарты работы компаний, отмечается в документе. Для выполнения этой задачи в республике хотят к 9 мая обеспечить запас медицинских масок в аптечной и торговой сети.

Сейчас в аптеках и на аптечной базе есть 40 тыс. масок, планируется поставить еще около 100 тыс. штук. Они уже поступили в продажу в магазины крупных торговых сетей, сообщил премьер-министр Александра Наролина. По мнению Кумпилова, масочный режим позволит минимизировать риски распространения коронавирусной инфекции в республике.

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Напомним, по данным регионального оперативного штаба, в республике к 8 мая на лечении находится 154 человека. За сутки число зараженных увеличилось на семь человек. За весь период пандемии в Адыгее зарегистрировали 206 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровело 114 человек, умерло семь.

Как писали Юга.ру, в Адыгее продолжает действовать режим обязательной самоизоляции до особого распоряжения. 1 апреля в регионе отменили ярмарки выходного дня и закрыли непродовольственные, цветочные и авторынки. С 7 апреля в Адыгее разрешили выгонять скот на пастбища, обрабатывать земельные участки, а также возобновить работу продовольственных магазинов и киосков.

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