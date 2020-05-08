В Адыгее заработали мобильные комплексы для тестирования на коронавирус всех желающих
В Адыгее 7 мая мобильные центры для скринингового обследования перепрофилировали под мобильные комплексы быстрой диагностики на COVID-19
Первым пунктом обследования стал Адыгейск, где зафиксирован наивысший показатель заболеваемости в республике. Там глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил провести масштабное тестирование, так как на 8 мая в городе выявили 55 случаев заражения. Среди муниципалитетов это самый высокий в республике показатель на 100 тыс. населения.
По информации мэра Адыгейска Махмуда Тлехаса, мобильные комплексы находятся на главной городской площади перед Центром народной культуры, а также на парковке Адыгейской межрайонной больницы. Проводить экспресс-тестирования мобильные бригады медработников будут с 9:00 до 17:00. Также массовые тестирования проводят на предприятиях и в организациях республики.
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«За первый день работы проведено 190 исследований. Бесплатно сдать тест может каждый желающий. Комплексы будут работать в Адыгейске пока есть такая необходимость», — сообщили порталу Юга.ру в министерстве здравоохранения Адыгеи.
Напомним, в апреле Адыгея по уровню обследования населения на коронавирус заняла пятое место в России. К концу прошлого месяца в республике решили изменить схему медицинского наблюдения за пациентами. Теперь амбулаторным больным, а также тем, кого уже выписали из больницы, будут дважды проводить компьютерную томографию.
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