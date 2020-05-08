В Адыгее заработали мобильные комплексы для тестирования на коронавирус всех желающих

В Адыгее 7 мая мобильные центры для скринингового обследования перепрофилировали под мобильные комплексы быстрой диагностики на COVID-19

Первым пунктом обследования стал Адыгейск, где зафиксирован наивысший показатель заболеваемости в республике. Там глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил провести масштабное тестирование, так как на 8 мая в городе выявили 55 случаев заражения. Среди муниципалитетов это самый высокий в республике показатель на 100 тыс. населения.

По информации мэра Адыгейска Махмуда Тлехаса, мобильные комплексы находятся на главной городской площади перед Центром народной культуры, а также на парковке Адыгейской межрайонной больницы. Проводить экспресс-тестирования мобильные бригады медработников будут с 9:00 до 17:00. Также массовые тестирования проводят на предприятиях и в организациях республики.