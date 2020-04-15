Больницу Адыгейска закрыли на карантин. Из города запретили выезжать и ограничили въезд

Коронавирус — потенциально смертельный возбудитель ОРВИ, который появился в декабре 2019 года в Китае, а к началу марта распространение COVID-19 достигло масштабов пандемии. С конца марта в Адыгее начали вводить ограничения: в республике закрыли ТРЦ, спорткомплексы и объекты культуры. Со временем список расширился — прекратили работу рынки и ярмарки выходного дня, а 3 апреля людям запретили покидать места проживания без особой причины.

По данным минздрава Адыгеи, к 15 апреля на стационарном лечении находится 56 человек, в амбулаториях — 23, выздоровели и выписаны 12 пациентов, скончались 2 зараженных, в том числе врач одного из медицинских учреждений региона.

Из-за сложной эпидобстановки в Адыгейске, где коронавирус выявлен у девяти человек и еще у шестерых подозревается, с 15 апреля и до особого распоряжения закрыли город для выезда горожан. Исключение действует для тех, чья работа связана с жизнеобеспечением. Помимо этого запрещен въезд в город всем, у кого нет местной регистрации, а также транспортным средствам без пропуска. По распоряжению мэра Адыгейска Махмуда Тлехаса в городе оставили только два въезда.

Ограничения действуют и на перемещение внутри города. Жителям разрешается передвигаться только с 10:00 до 16:00. Также ограничено посещение кладбищ, кроме случаев захоронения.

Такие меры принимаются на основании предписания управления Роспотребнадзора по Адыгее и выявления очага в горбольнице имени Батмена. В связи с этим с 15 апреля она закрыта на карантин, работники взяты под наблюдение.