Больницу Адыгейска закрыли на карантин. Из города запретили выезжать и ограничили въезд
В Адыгейске с 15 апреля ввели дополнительные ограничительные меры, чтобы предотвратить распространение коронавируса
Коронавирус — потенциально смертельный возбудитель ОРВИ, который появился в декабре 2019 года в Китае, а к началу марта распространение COVID-19 достигло масштабов пандемии. С конца марта в Адыгее начали вводить ограничения: в республике закрыли ТРЦ, спорткомплексы и объекты культуры. Со временем список расширился — прекратили работу рынки и ярмарки выходного дня, а 3 апреля людям запретили покидать места проживания без особой причины.
По данным минздрава Адыгеи, к 15 апреля на стационарном лечении находится 56 человек, в амбулаториях — 23, выздоровели и выписаны 12 пациентов, скончались 2 зараженных, в том числе врач одного из медицинских учреждений региона.
Из-за сложной эпидобстановки в Адыгейске, где коронавирус выявлен у девяти человек и еще у шестерых подозревается, с 15 апреля и до особого распоряжения закрыли город для выезда горожан. Исключение действует для тех, чья работа связана с жизнеобеспечением. Помимо этого запрещен въезд в город всем, у кого нет местной регистрации, а также транспортным средствам без пропуска. По распоряжению мэра Адыгейска Махмуда Тлехаса в городе оставили только два въезда.
Ограничения действуют и на перемещение внутри города. Жителям разрешается передвигаться только с 10:00 до 16:00. Также ограничено посещение кладбищ, кроме случаев захоронения.
Такие меры принимаются на основании предписания управления Роспотребнадзора по Адыгее и выявления очага в горбольнице имени Батмена. В связи с этим с 15 апреля она закрыта на карантин, работники взяты под наблюдение.
«Показатель заболеваемости среди населения в городе составил 59,5 на 100 тыс. населения, что выше среднереспубликанского показателя в 6,9 раза. Сейчас выявлено 15 случаев заражения коронавирусной инфекции, в том числе у одного ребенка до 14 лет. Круг людей, с которым контактировали инфицированные, составляет 148 человек, и этот список пополняется», — сообщил мэр Адыгейска.
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