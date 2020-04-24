В Майкопском районе в мае возобновят проекты развития сельских территорий

В рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» в Майкопском районе в этом году реализуют 24 проекта

Работы на восьми объектах начались до пандемии, возобновить строительные работы планируется мае при условии соблюдения на объектах санитарно-эпидемиологических норм, сообщили порталу Юга.ру 24 апреля в пресс-службе Майкопского района. В первые три месяца 2020 года начались и активно велись работы по реконструкции водопроводных сетей в поселке Тульском, по строительству распределительных газопроводов низкого давления микрорайонов «Центр» и «Забелая» в поселках Каменномостский и Победа. Также начали капремонт двух детских садов и двух сельских домов культуры.

«Из-за введения в Адыгее ограничительных мер в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции работы на объектах были приостановлены. Но в ближайшее время подрядные организации планируют возобновить строительные работы при соблюдении санитарных требований», — пояснили в пресс-службе администрации Майкопского района.

В рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» в этом году запланировали строительство и реконструкцию инженерных коммуникаций, ряда сельских домов культуры, детских садов, обустройство зон отдыха и детских площадок. Кроме того, для восьми сельских школ купили автобусы.

На реализацию программы в 2020 году направят более 310 млн рублей из бюджетов всех уровней. Сейчас освоили уже 50 млн рублей. Финансирование программы предполагает и привлечение внебюджетных источников. Первым предприятием, которое включилось в работу по комплексному развитию сельских территорий, стало ООО «Рубин». Инвестор реализует ряд крупных проектов в агропромышленном комплексе.