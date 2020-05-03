В инфекционном госпитале скончались три жителя Адыгейска

Оперштаб Адыгеи 3 мая сообщил о двух случаях смерти жителей Адыгейска, которые лечили в инфекционном госпитале для больных коронавирусом

В России к 3 мая за сутки выявили более 10 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, в том числе в Адыгее 10 человек. По данным сайта стопкоронавирус.рф, всего в республике зарегистрировано 178 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 76 человек, умерли 6 пациентов. Как писали Юга.ру, первый случай смерти в республике был зафиксирован 14 апреля. Жертвой стал врач одного из медучреждений с подтвержденным анализом на коронавирус.

С 30 апреля по 3 мая в инфекционном госпитале Адыгеи умерли пять человек, трое из них — жители Адыгейска. Первой умершей с COVID-19 стала медсестра процедурного кабинета городской поликлиники. Трагедия произошла 30 апреля, тогда же скончался еще один пациент инфекционного госпиталя. Ранее в поликлинике горбольницы имени Батмена выявили очаг заболевания коронавирусом. В связи с этим с 15 апреля она закрыта на карантин, ее сотрудников взяли под наблюдение. А 2 мая стало известно еще об одной смерти. «Не справилась с коварной болезнью заслуженный работник народного образования Республики Адыгея, обладатель Почетного знака Государственного Совета-Хасэ Адыгеи "Закон. Долг. Честь", учитель математики городской школы № 2 Сима Кушу. Замечательный педагог и мудрый наставник, добрый и неравнодушный человек, она отдала служению школе и детям почти полвека трудовой деятельности», — сообщил в своем инстаграме мэр Адыгейска Махмуд Тлехас. В региональном оперштабе пояснили, что причиной смерти 69-летней жительницы Адыгейска стал инсульт. «Лечение женщины проходило успешно, и уже были получены три отрицательных теста (она выздоровела). Однако у женщины дважды случился инсульт. По заключению медиков, он и стал причиной смерти», — рассказали в оперштабе. Кроме того, в ночь на 3 мая в инфекционном госпитале скончался еще один житель Адыгейска. Как сообщили в Минздраве Адыгеи, предположительно, причиной смерти 61-летнего мужчины стал коронавирус, подтвержденный ранее при тестировании на COVID-19. Точная причина смерти будет установлена после вскрытия.

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