В Адыгее за сутки скончалось два пациента с коронавирусом

В Адыгее 30 апреля в инфекционном госпитале умерло два пациента, которые лежали в реанимации с коронавирусом

Накануне в России за сутки зафиксировали 7 тыс. 99 случаев заражения коронавирусом. По данным оперативного штаба, 101 человек умер, выздоровели 1 тыс. 333 человека. В Адыгее 30 апреля заболели девять пациентов. Министр здравоохранения Адыгеи Рустем Меретуков сообщил, что к 1 мая в республике зафиксировали пять смертей от коронавируса, из них два смертельных случая произошли 30 апреля. Один из умерших пациентов был подключен к аппарату ИВЛ, другой — на гемодиализе.