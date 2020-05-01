В Адыгее за сутки скончалось два пациента с коронавирусом
В Адыгее 30 апреля в инфекционном госпитале умерло два пациента, которые лежали в реанимации с коронавирусом
Накануне в России за сутки зафиксировали 7 тыс. 99 случаев заражения коронавирусом. По данным оперативного штаба, 101 человек умер, выздоровели 1 тыс. 333 человека. В Адыгее 30 апреля заболели девять пациентов.
Министр здравоохранения Адыгеи Рустем Меретуков сообщил, что к 1 мая в республике зафиксировали пять смертей от коронавируса, из них два смертельных случая произошли 30 апреля. Один из умерших пациентов был подключен к аппарату ИВЛ, другой — на гемодиализе.
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«Результатов вскрытия еще нет. Но с большой долей вероятности причиной смерти стал вирус. Делалась все возможное, чтобы этих спасти пациентов. Но, к сожалению, нам не удалось их спасти. Болезнь коварная, она всегда протекает атипично. Тактика лечения пересматривается персонально в отношении каждого пациента. Мы консультируемся с федеральным центром», — отметил Меретуков.
Всего к 1 мая в Адыгее зарегистрировали 163 случая коронавирусной инфекции. 30 апреля на стационарное лечение поступило 4 человека, на амбулаторное лечение поступило 5 человек.
«Всего на лечении находится 160 человек, из них стационарное лечение получает 111 человек, амбулаторное — 49 человек. Общее количество выздоровевших от COVID-19 — 49 человек. За сутки из инфекционного госпиталя выписан 1 выздоровевший пациент», — сообщили в региональном оперштабе.
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