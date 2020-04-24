Муфтият Адыгеи и Кубани объявил о начале Рамадана и попросил мусульман совершать намаз дома

Адыгея, Краснодарский край

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Духовное управление мусульман Республики Адыгея и Краснодарского края объявило 24 апреля первым днем священного месяца Рамадана

С началом поста всех верующих поздравил муфтий Адыгеи и Кубани Аскарбий Карданов. Он призвал мусульман с пониманием отнестись к временным ограничениям и воздержаться от коллективных молитв и разговений в период пандемии. 

«Рамадан — месяц поста и молитв. Из-за распространения опасной для жизни и здоровья коронавирусной инфекции призываю всех верующих совершать намаз во время поста дома», — обратился к верующим Карданов.

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Рамадан считается девятым месяцем мусульманского календаря. В течение Рамадана правоверные мусульмане в дневное время отказываются от приема пищи, питья, курения и интимной близости. Пост начинается с начала рассвета и заканчивается после захода солнца. Длительность месяца составляет 30 дней и зависит от лунного календаря. В этом году праздник начинается 24 апреля, продлится до 23 мая и завершится праздником Ураза-байрам.

Напомним, ранее в Адыгее из-за пандемии коронавируса в канун Пасхи запретили посещать кладбища. 

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