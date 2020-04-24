Муфтият Адыгеи и Кубани объявил о начале Рамадана и попросил мусульман совершать намаз дома

С началом поста всех верующих поздравил муфтий Адыгеи и Кубани Аскарбий Карданов. Он призвал мусульман с пониманием отнестись к временным ограничениям и воздержаться от коллективных молитв и разговений в период пандемии.

«Рамадан — месяц поста и молитв. Из-за распространения опасной для жизни и здоровья коронавирусной инфекции призываю всех верующих совершать намаз во время поста дома», — обратился к верующим Карданов.